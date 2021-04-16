В Ак-Суйском районе открыли ФАП за 3,4 миллиона сомов

В селе Маман Ак-Суйского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

Фото Фонда развития Иссык-Кульской области. В селе Маман Ак-Суйского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

По его данным, общая тендерная стоимость пункта — 3 миллиона 450 тысяч сомов. В эти средства входят строительные работы, ограждение, озеленение и приобретение медицинского оборудования. В новом ФАПе созданы все условия для оказания качественных медицинских услуг сельчанам.