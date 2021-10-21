В Панфиловском районе построили новый ФАП за 18,5 миллиона сомов

В Чуйской области построили новый ФАП и отремонтировали канал «Сай». Об этом сообщили в Агентстве развития и инвестирования сообществ (АРИС).

По его данным, здание ГСВ (Группы семейных врачей) № 3 в селе Чалдыбар Панфиловского района, несмотря на аварийное состояние, обслуживало население Фрунзенского сельского округа.

На новый объект потратили 18 миллионов 591 тысячу 232 сома, из них вклад сообщества айыльного аймака — 461 тысяча 490 сомов.

В рамках проекта в Панфиловском районном управлении водного хозяйства идут ремонтно-восстановительные работы межхозяйственного канала «Сай». Там наблюдались потери большого количества поливной воды. Это приводило к несвоевременной и неполноценной подаче воды крестьянам и фермерам района.

Забетонировано 4 километра канала, остальные 2,7 километра проложат камнем. Стоимость проекта — 25 миллионов 266 тысяч 396 сомов.