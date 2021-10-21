19:45
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Общество

В Панфиловском районе построили новый ФАП за 18,5 миллиона сомов

В Чуйской области построили новый ФАП и отремонтировали канал «Сай». Об этом сообщили в Агентстве развития и инвестирования сообществ (АРИС).

По его данным, здание ГСВ (Группы семейных врачей) № 3 в селе Чалдыбар Панфиловского района, несмотря на аварийное состояние, обслуживало население Фрунзенского сельского округа.

На новый объект потратили 18 миллионов 591 тысячу 232 сома, из них вклад сообщества айыльного аймака — 461 тысяча 490 сомов.

В рамках проекта в Панфиловском районном управлении водного хозяйства идут ремонтно-восстановительные работы межхозяйственного канала «Сай». Там наблюдались потери большого количества поливной воды. Это приводило к несвоевременной и неполноценной подаче воды крестьянам и фермерам района.

Забетонировано 4 километра канала, остальные 2,7 километра проложат камнем. Стоимость проекта — 25 миллионов 266 тысяч 396 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211197/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош незаконно построили несколько многоэтажных домов
Услышали. Власти обещают построить новый зал для женской сборной по борьбе
В Аксыйском районе спустя три года открыли новую школу
Девять сел Кыргызстана получили $35 тысяч на реализацию социальных проектов
Детский сад и две школы. В Жогорку Кенеше подняли вопрос о долгостроях
В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
В Бишкеке построят большой футбольный центр
Опасно. На строительном объекте в центре Бишкека отсутствует защитный козырек
Москва нуждается в мигрантах-строителях. Не хватает 200 тысяч человек
В Кеминском районе открыли инфекционное отделение за 17,5 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке остановили незаконное строительство В Бишкеке остановили незаконное строительство
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
19:21
У жителя Иссык-Куля нашли марихуану и незаконно добытую рыбу У жителя Иссык-Куля нашли марихуану и незаконно добытую...
19:03
В Панфиловском районе построили новый ФАП за 18,5 миллиона сомов
18:45
Конец эпохи ленивых чиновников? Шерадил Бактыгулов об административной реформе
18:45
В Бишкеке начали капитальный ремонт детсада «Шоола» в жилмассиве «Касым»
18:32
Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента