Более 2,56 миллиона акцизных марок Узбекистана пытались ввезти в Кыргызстан

Таможенники совместно с сотрудниками ГКНБ выявили факт незаконного ввоза из Китая более 2,56 миллиона акцизных марок Узбекистана. Об этом сообщили в ГТС.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 «Контрабанда» УК КР.

По данным ведомства, в ходе спецоперации с контролируемой поставкой в Оше задержаны гражданин Кыргызстана Б. Р., 1993 года рождения, и гражданин Узбекистана Э. С. , 1985 года рождения.

Изъятые акцизные марки и задержанный гражданин РУз переданы в Ташкент в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в таможенной сфере.

Уточняется, что в соседней республике акцизные марки изготавливаются централизованно и находятся на строгом учете.