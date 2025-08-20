10:33
Происшествия

Более 2,56 миллиона акцизных марок Узбекистана пытались ввезти в Кыргызстан

Таможенники совместно с сотрудниками ГКНБ выявили факт незаконного ввоза из Китая более 2,56 миллиона акцизных марок Узбекистана. Об этом сообщили в ГТС.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 «Контрабанда» УК КР.

По данным ведомства, в ходе спецоперации с контролируемой поставкой в Оше задержаны гражданин Кыргызстана Б. Р., 1993 года рождения, и гражданин Узбекистана Э. С. , 1985 года рождения.

Изъятые акцизные марки и задержанный гражданин РУз переданы в Ташкент в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в таможенной сфере.

Уточняется, что в соседней республике акцизные марки изготавливаются централизованно и находятся на строгом учете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340262/
просмотров: 365
