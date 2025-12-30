12:33
Происшествия

В Бишкеке выявили подпольный цех по производству контрафактной водки

Сотрудники Налоговой службы в ходе рейдовых мероприятий выявили подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции в Бишкеке.

По данным ведомства, нелегальное производство располагалось в жилом массиве «Арча-Бешик».

Во время проверки помещения сотрудники изъяли 122 единицы поддельной алкогольной продукции, 2 тысячи 180 акцизных марок сомнительного происхождения, а также 110 литров жидкости со специфическим запахом спирта.

Кроме того, в цехе обнаружили самодельное оборудование для розлива алкоголя, этикетки и стеклянную тару от алкогольной продукции различных наименований.

По выявленному факту составлены соответствующие акты. Все материалы переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.
