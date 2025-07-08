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Общество

Стажировка на «Кумторе»: уникальный опыт и знания в горнодобывающей сфере

Один из крупнейших работодателей в стране — закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани»  уделяет большое внимание подготовке молодых специалистов.

Как сообщили в компании, ежегодно студенты и выпускники высших учебных заведений приходят на предприятие для прохождения стажировки и производственной практики.

Например, в этом году на стажировку и практику на предприятии принято порядка 90 студентов и выпускников университетов.

«Программа трехмесячной производственной практики и двухлетней стажировки предоставляет студентам и молодым специалистам наилучшие условия для получения глубоких знаний в различных сферах горнодобывающей промышленности, приобретения профессионального опыта и знакомства на практике с передовыми технологиями в горнодобывающей отрасли», — отметили в «КГК».

При этом молодые люди, успешно завершившие двухлетнюю программу стажировки и продемонстрировавшие свои профессиональные навыки, могут устроиться на работу в «Кумтор Голд Компани» в качестве штатного специалиста.

В «Кумтор Голд Компани» добавили, что поддержка молодых специалистов — это существенный вклад в подготовку квалифицированных кадров, которые будут работать в интересах страны и ее народа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335513/
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