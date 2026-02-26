Депутат призывает развивать органическое производство на государственном уровне

Депутат Махабат Мавлянова на заседании ЖК призвала развивать органическое производство на государственном уровне.

По ее словам, переход к органическому земледелию позволит стране выйти на новый уровень экспорта экологически чистой продукции, даст толчок развитию регионов и поможет снизить уровень внешней миграции населения.

«В конце сентября впервые отмечался в республике День органики. Если мы и дальше будем бесконтрольно использовать агрохимикаты и минеральные удобрения, то в будущем это может привести к деградации почв и превратить плодородные сельхозземли в пустыню. Это непростительно для нас. Будущему поколению мы не должны оставлять пустыню», — отметила Махабат Мавлянова.

Она предложила начать развитие органического сектора на пустующих богарных (неполивных) землях.

«В стране имеется 615 тысяч гектаров богарной земли, на которой не применялись химикаты. Такие земли надо отдавать под выращивание органической продукции. Применение систем капельного орошения позволит эффективно использовать ограниченные водные ресурсы и повысить урожайность без химии», — добавила нардеп.

Она призвала брать пример с развитых государств, которые делают упор на развитие органической продукции. «Мы тоже можем выйти на мировой рынок со своей высококачественной продукцией и развивать параллельно агротуризм, а также этно- и гастротуризм», — добавила Махабат Мавлянова.