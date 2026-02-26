12:52
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Власть

Депутат призывает развивать органическое производство на государственном уровне

Депутат Махабат Мавлянова на заседании ЖК призвала развивать органическое производство на государственном уровне.

По ее словам, переход к органическому земледелию позволит стране выйти на новый уровень экспорта экологически чистой продукции, даст толчок развитию регионов и поможет снизить уровень внешней миграции населения.

«В конце сентября впервые отмечался в республике День органики. Если мы и дальше будем бесконтрольно использовать агрохимикаты и минеральные удобрения, то в будущем это может привести к деградации почв и превратить плодородные сельхозземли в пустыню. Это непростительно для нас. Будущему поколению мы не должны оставлять пустыню», — отметила Махабат Мавлянова.

Она предложила начать развитие органического сектора на пустующих богарных (неполивных) землях.

«В стране имеется 615 тысяч гектаров богарной земли, на которой не применялись химикаты. Такие земли надо отдавать под выращивание органической продукции. Применение систем капельного орошения позволит эффективно использовать ограниченные водные ресурсы и повысить урожайность без химии», — добавила нардеп.

Она призвала брать пример с развитых государств, которые делают упор на развитие органической продукции. «Мы тоже можем выйти на мировой рынок со своей высококачественной продукцией и развивать параллельно агротуризм, а также этно- и гастротуризм», — добавила Махабат Мавлянова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363663/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат призвал открыть в регионах филиалы «Кыргызтеста»
Депутат призвал наказать коррупционера, незаконно захватившего 18 гектаров земли
Депутат озаботился состоянием озера Иссык-Куль
Депутат просит построить надземные переходы в Ленинском районе Бишкека
Два новых депутата парламента принесли присягу
ЦИК передала мандаты депутатов Райимберди Дуйшенбиеву и Джайлообаю Нышанову
Экс-депутат ЖК Кундузбек Сулайманов объяснил досрочный отказ от мандата
Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Депутат призвал Минсельхоз признать ошибкой создание ранее пастбищных комитетов
ЦИК лишила мандата депутата Кундузбека Сулайманова
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
12:45
В 2026 году свыше 20 тысяч семей смогут получить жилье по госипотеке В 2026 году свыше 20 тысяч семей смогут получить жилье...
12:41
В Кыргызстане 1,2 тысячи плательщиков алиментов не исполняют свои обязательства
12:30
Новый глава Минводсельпрома продолжит политику предшественника
12:22
Депутат: Многие кыргызстанцы страдают от деятельности запрещенных онлайн-казино
12:19
Открытие моста на Жибек Жолу в Бишкеке откладывается из-за экспертизы и погоды