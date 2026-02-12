В Кыргызстане учрежден национальный день органического сельского хозяйства

11 февраля 2026 года президент Кыргызской Республики подписал указ об учреждении Национального дня органического сельского хозяйства. Отныне ежегодно в последнюю пятницу сентября в стране будет отмечаться день, посвященный развитию органического производства. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, это решение является важной частью государственной политики, направленной на «зеленое» развитие аграрного сектора, укрепление продовольственной безопасности, сохранение природных ресурсов и повышение качества жизни населения.

В рамках национального дня планируется проведение ярмарок и выставок органической продукции, семинаров и тренингов для фермеров, а также просветительских мероприятий для молодежи.

Национальный день органического сельского хозяйства — это важный шаг на пути к развитию экологически ориентированной экономики и укреплению международного имиджа Кыргызстана.