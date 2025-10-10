16:03
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Общество

В Боомском ущелье начнут спуск камней: движение ограничат с 13 по 17 октября

С 13 по 17 октября 2025 года на 128-м километре автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, в районе Боомского ущелья (3 тысяча 898-й км железной дороги), будут проводиться работы по спуску камней.

Как сообщили в уполномоченных ведомствах, мероприятия пройдут в дневное время — с 9.00 до 15.00. Для безопасности участников дорожного движения на участке будет организовано частичное перекрытие трассы силами сотрудников ГУОБДД МВД.

Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе. В случае скопления более 30–40 автомобилей спуск камней временно приостановят, чтобы пропустить транспорт организованно.

Меры направлены на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности водителей и пассажиров.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346763/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
В Боомском ущелье проведут спуск опасных камней
В Боомском ущелье с 12 мая начнут спуск опасных камней, движение ограничат
В Бооме вводится ограничение для авто из-за спуска камней
Вниманию водителей: в Боомском ущелье планируется спуск камней
Вниманию водителей! Боомское ущелье закрыто для проезда
Боомское ущелье будут частично перекрывать из-за спуска камней
В Бооме мужчина устроил разборки с водителем буса прямо на дороге
В Бооме девушки вылезли из окна авто на ходу. За это наказан водитель
В Бооме четыре дня будут спускать опасные камни. Дорогу частично перекроют
В Бооме два дня будут спускать опасные камни. Движение автомобилей ограничат
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Бизнес
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
10 октября, пятница
16:01
Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И это не Трамп Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И ...
16:00
От глиняных замков до архитектуры будущего: путь созидания Улана Батырбекова
15:42
«Кумтор»: как устроена работа цеха по ремонту тяжелой техники
15:39
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
15:37
Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием