В Боомском ущелье начнут спуск камней: движение ограничат с 13 по 17 октября

С 13 по 17 октября 2025 года на 128-м километре автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, в районе Боомского ущелья (3 тысяча 898-й км железной дороги), будут проводиться работы по спуску камней.

Как сообщили в уполномоченных ведомствах, мероприятия пройдут в дневное время — с 9.00 до 15.00. Для безопасности участников дорожного движения на участке будет организовано частичное перекрытие трассы силами сотрудников ГУОБДД МВД.

Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе. В случае скопления более 30–40 автомобилей спуск камней временно приостановят, чтобы пропустить транспорт организованно.

Меры направлены на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности водителей и пассажиров.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.