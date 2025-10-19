17:46
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Спуск камней в Бооме. На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт ограничат движение

На 131–132 километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, в районе Боомского ущелья, с 20 по 31 октября будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП «НК Кыргыз темир жолу».

Отмечается, что все работы запланированы в светлое время суток и будут осуществляться с 9.00 до 15.00. В этот период времени проезд организуют по одной полосе. Если число автомобилей в ожидании превысит 30–40, работы временно приостановят, чтобы пропустить транспорт.

Меры направлены на предотвращение падения камней и обеспечение безопасности водителей. Водителям рекомендовано заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347699/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
В Боомском ущелье начнут спуск камней: движение ограничат с 13 по 17 октября
В Боомском ущелье с 12 мая начнут спуск опасных камней, движение ограничат
Вниманию водителей: в Боомском ущелье планируется спуск камней
Боомское ущелье будут частично перекрывать из-за спуска камней
В Бооме четыре дня будут спускать опасные камни. Дорогу частично перекроют
В Бооме четыре дня будут спускать опасные камни. Ограничат движение автомобилей
На следующей неделе будут перекрывать трассу в Бооме для спуска камней
Вниманию водителей! С 12 по 13 мая в Бооме будут спускать камни
Вниманию водителей! В Боомском ущелье с 17 по 21 апреля будут спускать камни
На следующей неделе будут частично перекрывать дорогу в Бооме для спуска камней
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
17&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
19 октября, воскресенье
17:23
В Бишкеке для проезда открыли обновленную дорогу на улице Фучика В Бишкеке для проезда открыли обновленную дорогу на ули...
16:43
В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия
16:21
Спуск камней в Бооме. На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт ограничат движение
16:02
Внимание! В Бишкеке временно перекрыли участок дороги на улице Фучика
15:27
В Бишкеке модернизируют очистные сооружения, построенные в 1970-х годах