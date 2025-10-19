На 131–132 километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, в районе Боомского ущелья, с 20 по 31 октября будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП «НК Кыргыз темир жолу».

Отмечается, что все работы запланированы в светлое время суток и будут осуществляться с 9.00 до 15.00. В этот период времени проезд организуют по одной полосе. Если число автомобилей в ожидании превысит 30–40, работы временно приостановят, чтобы пропустить транспорт.

Меры направлены на предотвращение падения камней и обеспечение безопасности водителей. Водителям рекомендовано заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки.