Грузовик снес светофор в Бишкеке

В Бишкеке большегруз снес светофор. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия.

Фото Фото от читателя. В Бишкеке грузовик снес светофор

Инцидент произошел сегодня, 10 июня, примерно в 13.50 на пересечении улиц Горького и Фатьянова. Машина, перевозившая бетонные плиты, ехала в западном направлении, и перегородкой грузового отдела снес светофор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

По словам читателя, водитель большегруза остановился за перекрестком и ждал правоохранителей. На участке из-за этого возник затор. Автоинспекторы УПСМ приехали спустя три часа.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.