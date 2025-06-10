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Агент 024

Грузовик снес светофор в Бишкеке

В Бишкеке большегруз снес светофор. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия. 

Фото от читателя
Фото Фото от читателя. В Бишкеке грузовик снес светофор

Инцидент произошел сегодня, 10 июня, примерно в 13.50 на пересечении улиц Горького и Фатьянова. Машина, перевозившая бетонные плиты, ехала в западном направлении, и перегородкой грузового отдела снес светофор.

По словам читателя, водитель большегруза остановился за перекрестком и ждал правоохранителей. На участке из-за этого возник затор. Автоинспекторы УПСМ приехали спустя три часа.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/332201/
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