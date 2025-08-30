15:51
Происшествия

В Бишкеке грузовик сбил 19-летнего парня. Он в реанимации

В Бишкеке грузовик Howo сбил 19-летнего парня, которого госпитализировали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.



ДТП произошло сегодня примерно в 9.00. 34-летний А.Э. за рулем грузовика ехал по улице Токомбаева в западном направлении, где сбил 19-летнего К.А., переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в южном направлении.

В результате автонаезда с различными травмами парень доставлен в реанимацию. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации ГУВД Бишкека, начата доследственная проверка.

Авто водворено на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято решение в соответствии с нормам УПК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341608/
просмотров: 746
