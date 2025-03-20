В милиции рассказали предварительную причину возгорания грузовика на объездной

Автомобиль марки MERCEDES-BENZ Atego, который вчера сгорел на объездной, ехал в Иссык-Кульскую область. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. Он был гружен матрацами и стройматериалами (пеноплекс и деревянные доски).

Напомним, что накануне, 19 марта, на 59-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт, недалеко от центра отдыха «Гавайи», сгорел грузовик. Его тушил один пожарный расчет и сотрудники УОБДД Чуйской области. Пострадавших нет.

В милиции рассказали, что, по предварительным данным, возгорание груза в прицепе произошло из-за горящих камышей и травы на полях, расположенных между селами Красная речка и Ивановка Иссык-Атинского района. Напомним, что читатель присылал в редакцию видео, на котором горели поля камышей между селами Арал и Гидростроитель.

По данному факту назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, проверка продолжается, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями УПК КР.