Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

У кого намечается той

Жылдыз Садырбаева

Родилась 29 марта 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Джумадилде уулу Мурадил

Родился 29 марта 1985 года. Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Памятные даты

День рождения «Кока-Колы»

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Джон Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по 5 центов за стакан. На первых порах напиток раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Сопубек Бегалиев

В 1931 году в селе Чон-Таш родился государственный и общественный деятель Кыргызской Республики Сопубек Бегалиев.

В 1960-м назначен заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. В 1961 году — заместителем заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Киргизии. В 1962-м стал министром местного хозяйства Киргизской ССР. В 1963 году — министром коммунального хозяйства Киргизской ССР. С 1964-го — первый заместитель председателя Госплана Киргизской ССР. В 1968-1991 годах — заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана Киргизской ССР. В 1991-м приглашен работать советником президента СССР Михаила Горбачева по экономическим вопросам республик Средней Азии.

В 1994 году избран председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, который возглавлял до конца жизни.

Умер в 2001-м.

Умер поэт Кемел Бакашов

из интернета
Фото из интернета. Кемел Бакашов

Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.

Талантливый педагог Кемел Бакашов являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».

Его многогранный талант проявился и в поэтической деятельности. Автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на стихи Кемела Бакашова «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».

Умер 29 марта 2018-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

