В Бишкеке 29 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов.
У кого намечается той
Жылдыз Садырбаева
Родилась 29 марта 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Джумадилде уулу Мурадил
Родился 29 марта 1985 года. Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана.
Памятные даты
День рождения «Кока-Колы»
В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.
Сироп был сладким и густым, Джон Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по 5 центов за стакан. На первых порах напиток раскупали в количестве девяти стаканов в день.
Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Сопубек Бегалиев
В 1931 году в селе Чон-Таш родился государственный и общественный деятель Кыргызской Республики Сопубек Бегалиев.
В 1960-м назначен заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. В 1961 году — заместителем заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Киргизии. В 1962-м стал министром местного хозяйства Киргизской ССР. В 1963 году — министром коммунального хозяйства Киргизской ССР. С 1964-го — первый заместитель председателя Госплана Киргизской ССР. В 1968-1991 годах — заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана Киргизской ССР. В 1991-м приглашен работать советником президента СССР Михаила Горбачева по экономическим вопросам республик Средней Азии.
В 1994 году избран председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, который возглавлял до конца жизни.
Умер в 2001-м.
Умер поэт Кемел Бакашов
Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.
Талантливый педагог Кемел Бакашов являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».
Его многогранный талант проявился и в поэтической деятельности. Автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на стихи Кемела Бакашова «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».
Умер 29 марта 2018-го.
