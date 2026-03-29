В Бишкеке 29 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

У кого намечается той

Жылдыз Садырбаева

Родилась 29 марта 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Джумадилде уулу Мурадил

Родился 29 марта 1985 года. Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Памятные даты

День рождения «Кока-Колы»

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Джон Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по 5 центов за стакан. На первых порах напиток раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир