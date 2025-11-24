В природном парке «Ала-Арча» установили экокормушки для птиц

Сотрудники представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Кыргызстане (ФАО) 22 ноября вместе с семьями приняли участие в экологической акции по установке кормушек для птиц в государственном природном парке «Ала-Арча». Ее посвятили Дню семьи ФАО, посвященному 80-летию организации.

Как отмечается, 40 деревянных экокормушек, выполненных в едином стиле, разместили на основных аллеях. Егеря парка заранее подобрали подходящие места и провели инструктаж по правильному креплению кормушек, чтобы не потревожить экосистему.

В национальном парке «Ала-Арча» обитает более 160 видов птиц, многие из которых являются редкими и занесены в Красную книгу. Поэтому установка кормушек — пусть и небольшой, но значимый вклад в сохранение биоразнообразия, напрямую связанный с Целями устойчивого развития.

«Зима — непростое время для пернатых обитателей парка, и установленные кормушки станут для них важным подспорьем, — сказал егерь парка «Ала-Арча» Азамат Абдуразаков. — Мы рады, что ФАО обращает внимание на природоохранные вопросы и вовлекает в них не только взрослых, но и детей. Это закладывает фундамент ответственного отношения к природе».

Гостей парка призывают присоединиться к акции: во время прогулок брать с собой немного сырых семечек или орешков, чтобы наполнить кормушки.