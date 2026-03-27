Мэрия Бишкека опровергла слухи о продаже стадиона «Алга» и ввела ограничения

Мэрия Бишкека разъяснила порядок использования стадиона «Алга» и опровергла распространяемую информацию о его передаче в частные руки.
По данным муниципалитета, объект остается в собственности города и находится на его балансе. Муниципальное учреждение «Алга» работает на основании договора о совместной деятельности.
Беговые дорожки открыты ежедневно с 6.00 до 11.00. При этом с 11.00 до 19.00, во время футбольных тренировок, доступ к дорожкам ограничен. Запрещено выходить на поле. Во время домашних матчей стадион полностью закрывается для бегунов в соответствии с регламентом Профессиональной лиги.
В мэрии призвали горожан соблюдать установленные правила и подчеркнули, что распространяемая информация о приватизации стадиона не соответствует действительности.
В муниципалитете заявили, что оставляют за собой право принять меры в отношении автора видео за распространение недостоверной информации в установленном законом порядке.