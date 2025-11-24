В Таиланде женщина «восстала из мертвых» за пять минут до кремации

Бабушка «восстала из мертвых» за пять минут до кремации в Таиланде — сотрудники храма заметили слабые движения женщины, когда собирались провести обряд, пишет Baza.

Тайские врачи признали умершей 65-летнюю женщину из-за осложнений на фоне длительной болезни. Семья решилась на кремацию. Бабушку отвезли в местный храм, и, когда служители открыли гроб, то увидели слабые шевеления. Настоятель немедленно распорядился отвезти ее в больницу, заверив родных, что все медицинские расходы берет на себя храм.

В больнице сообщили, что у пациентки не было признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Врачи только диагностировали у нее критически низкий уровень сахара в крови. Сейчас она находится под наблюдением.