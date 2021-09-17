В Бишкеке стартовала первая электронная инвентаризация деревьев

Впервые в столице стартовала электронная инвентаризация деревьев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, цель инвентаризации — разработать и внедрить комплекс программных средств, обеспечивающих автоматизацию рабочих процессов предприятия по использованию данных учета при разработке программ озеленения, восстановления зеленых насаждений, мониторинг состояния, проведение в необходимых случаях профилактических мероприятий по уходу за ними.

В Дубовом парке благодаря волонтерам инвентаризировали первые сто дубов. Разъяснительную беседу с волонтерами провели координатор ОФ «Инициатива Арча» и главный агроном «Бишкекзеленхоза».

«Теперь у зеленых насаждений появятся своеобразные «медицинские карточки». В них мастера и агрономы каждого района будут вносить данные о количестве, геолокации, видах, орошаемости и состоянии тех или иных деревьев. Благодаря программе сотрудники «Зеленхоза» в последующем смогут заблаговременно вычислить сумму средств, необходимых для ухода и лечения Зеленого фонда», — отметили в муниципалитете.

Программа электронной инвентаризации появилась по инициативе столичной мэрии и общественного фонда «Инициатива Арча».