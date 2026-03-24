Общество

Закупки, земля, услуги: мэрия Бишкека усиливает антикоррупционный контроль

Мэрия Бишкека усиливает требования к соблюдению антикоррупционного законодательства в рамках государственной программы на 2026–2027 годы. Руководителям всех подразделений предписано обеспечить прозрачность, законность и полный контроль за деятельностью сотрудников.

По данным пресс-службы мэрии, особый акцент сделан на наиболее уязвимых сферах: муниципальные закупки, распределение земли и имущества, строительство, ЖКХ и предоставление услуг населению.

Власти подчеркивают, что категорически недопустимы использование служебного положения в личных целях, лоббирование интересов отдельных лиц, создание административных барьеров для бизнеса, а также кадровые решения по принципу личной заинтересованности.

Руководители будут нести персональную ответственность за коррупционные риски в своих структурах.

При выявлении нарушений, включая злоупотребление должностными полномочиями и конфликт интересов, материалы будут направляться в правоохранительные органы для принятия мер. 
