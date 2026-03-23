Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рейсы с 1 апреля

С 1 апреля авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы по маршруту Ош — Ташкент — Ош. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам — на воздушных судах семейства Airbus A320. Продолжительность полета составит около 1 часа 10 минут.

Минимальная стоимость билетов начинается от 1,5 миллиона сумов (около 11 тысяч сомов, или $124) в обе стороны без учета багажа. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании и через действующие каналы продаж.

Расписание рейсов сформировано с учетом удобных стыковок в Ташкенте, что открывает пассажирам из Оша дополнительные возможности для дальнейших перелетов по маршрутной сети перевозчика.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отмечают, что открытие нового рейса поспособствует развитию туризма и бизнеса, а также укреплению связей между КР и Узбекистаном.

Centrum Air — частная авиакомпания Узбекистана, основанная в 2023 году и базирующаяся в Ташкенте. Выполняет внутренние и международные рейсы, развивая маршрутную сеть в странах Центральной Азии и за ее пределами. В парке перевозчика — самолеты семейства Airbus A320 и A321.

