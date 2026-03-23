12:20
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рейсы с 1 апреля

Фото из интернета

С 1 апреля авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы по маршруту Ош — Ташкент — Ош. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам — на воздушных судах семейства Airbus A320. Продолжительность полета составит около 1 часа 10 минут.

Минимальная стоимость билетов начинается от 1,5 миллиона сумов (около 11 тысяч сомов, или $124) в обе стороны без учета багажа. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании и через действующие каналы продаж.

Расписание рейсов сформировано с учетом удобных стыковок в Ташкенте, что открывает пассажирам из Оша дополнительные возможности для дальнейших перелетов по маршрутной сети перевозчика.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отмечают, что открытие нового рейса поспособствует развитию туризма и бизнеса, а также укреплению связей между КР и Узбекистаном.

Centrum Air — частная авиакомпания Узбекистана, основанная в 2023 году и базирующаяся в Ташкенте. Выполняет внутренние и международные рейсы, развивая маршрутную сеть в странах Центральной Азии и за ее пределами. В парке перевозчика — самолеты семейства Airbus A320 и A321.

Подробная информация по номеру +996557224497.

Instagram

Facebook
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367011/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Самолет за 2,4 миллиона и «разобранные» Ан-2: в Оше распродают авиапарк
Отменены рейсы из Бишкека в ряд городов страны
На каком этапе строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Ош»
Из Оша в Кашгар. Кыргызстан и Китай готовят запуск нового авиарейса
Снова туман. В аэропорту «Манас» отменили 11 рейсов, еще 16 под вопросом
В аэропортах «Манас» и «Ош» возобновлены полеты
Из-за тумана аэропорт «Манас» не принимает рейсы
В Оше строительство нового аэровокзального комплекса завершится летом 2026 года
В Кара-Суу для расширения аэропорта изменили категорию земель
Для нового аэропорта в Оше трансформирован еще один участок земли
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
23 марта, понедельник
12:10
Реконструкция? В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заполонили уродливые комки Реконструкция? В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заполон...
12:05
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
11:51
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
11:43
«Ала‑Тоо Резорт». Первый этап горнолыжного кластера закончат в декабре 2026 года
11:36
