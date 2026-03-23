10:46
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Самолет за 2,4 миллиона и «разобранные» Ан-2: в Оше распродают авиапарк

В Кыргызстане выставили на продажу воздушные суда через открытый аукцион. Организатором выступает ошский филиал ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

На торги выставлены восемь самолетов, включая один Ан-12 и несколько Ан-2 с различным техническим состоянием.

Самая высокая стартовая цена установлена на самолет Ан-12 — 2 миллиона 421 тысяча 370 сомов.

Самые дешевые лоты — сразу несколько самолетов Ан-2, их начальная стоимость составляет 233 тысячи сомов.

Остальные воздушные суда оцениваются в диапазоне от 311 тысяч до 373 тысяч сомов в зависимости от состояния.

Согласно данным аукционной документации, большинство самолетов имеют значительный износ: у части отсутствуют двигатели, крылья и элементы обшивки, зафиксированы повреждения и коррозия.

Аукцион пройдет 27 апреля 2026 года в аэропорту «Ош», прием заявок продлится до 24 апреля. Шаг торгов составит 5 процентов от стоимости лота.

К участию допускаются как юридические, так и физические лица при условии внесения гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой цены.

Подробная информация по номеру +996557224497.

Instagram 

Facebook
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366985/
просмотров: 454
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
23 марта, понедельник
10:46
В Бишкеке завершают реконструкцию фонтанов в Театральном сквере В Бишкеке завершают реконструкцию фонтанов в Театрально...
10:39
Более 6 тысяч бишкекчан могут остаться без электричества из-за долгов
10:33
Кадровый дефицит в КР: бизнес не спешит нанимать молодежь
10:33
Лечила БАДами: 25-килограммовую опухоль удалили пенсионерке в Алматы
10:29
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии