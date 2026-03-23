Самолет за 2,4 миллиона и «разобранные» Ан-2: в Оше распродают авиапарк

В Кыргызстане выставили на продажу воздушные суда через открытый аукцион. Организатором выступает ошский филиал ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

На торги выставлены восемь самолетов, включая один Ан-12 и несколько Ан-2 с различным техническим состоянием.

Самая высокая стартовая цена установлена на самолет Ан-12 — 2 миллиона 421 тысяча 370 сомов.

Самые дешевые лоты — сразу несколько самолетов Ан-2, их начальная стоимость составляет 233 тысячи сомов.

Остальные воздушные суда оцениваются в диапазоне от 311 тысяч до 373 тысяч сомов в зависимости от состояния.

Согласно данным аукционной документации, большинство самолетов имеют значительный износ: у части отсутствуют двигатели, крылья и элементы обшивки, зафиксированы повреждения и коррозия.

Аукцион пройдет 27 апреля 2026 года в аэропорту «Ош», прием заявок продлится до 24 апреля. Шаг торгов составит 5 процентов от стоимости лота.

К участию допускаются как юридические, так и физические лица при условии внесения гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой цены.

Подробная информация по номеру +996557224497.

