В Бишкеке на сейсмостойкость проверили 100 многоэтажных домов. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Талант Иманакун уулу.

Он напомнил, что в мае 2023 года создана Межведомственная комиссия по проверке сейсмостойкости зданий.

«В Бишкеке насчитывается около 300 строящихся зданий, из них проверили 100 во всех районах. Чтобы избежать коррупционных явлений, комиссия самостоятельно отбирала объекты. Сначала проверяли дома за Южной магистралью. Комиссия пришла к мнению, что все объекты строятся в соответствии с нормативными правилами», — сказал он.

Талант Иманакун уулу напомнил, что есть несколько этапов строительства. Сначала согласовывается проект, потом проводится экспертиза, после чего здание включается в реестр строящихся объектов.

Он рассказал, что при проектировании используется программа «Лира».

«Она считает сейсмологическое состояние здания. Кроме того, есть контролирующий орган — госархнадзор. Все стройобъекты в пять этапов (от нулевого цикла до завершения строительства) принимаются в эксплуатацию», — сказал он.

Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Канат Канболотов объяснил, что расчеты через программу «Лира» делаются до начала строительства, когда разрабатывается проект.

«Расчетчики делают проект через программу, туда вносят данные по сейсмичности, по грунтам, конструкции здания. И она делает расчеты. Например, добавляется армирование, повышается класс бетона. Далее работает конструктор, учитывая расчеты программы. На основании этого делается проект. После завершения объект проходит госэкспертизу», — сказал он.