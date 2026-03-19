Общество

В штаб-квартире ООН состоялся прием в честь праздника Нооруз

18 марта в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке постоянное представительство Кыргызстана совместно с постпредствами Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провело торжественный прием, посвященный празднованию Нооруза.

Почетным гостем мероприятия выступил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. В своем выступлении он отметил особое значение Нооруза как объединяющего праздника для народов Центральной Азии, отражающего общие культурные и исторические традиции региона, а также подчеркнул важность укрепления дружбы, взаимопонимания и регионального сотрудничества.

С приветственными словами выступили постоянные представители стран Центральной Азии при ООН, которые отметили роль Нооруза как символа мира, добрососедства и устойчивого развития, а также выразили приверженность дальнейшему укреплению регионального взаимодействия.

В мероприятии приняли участие представители государств — членов ООН, секретариата ООН, международных организаций и дипломатического корпуса.

Гостям представлена музыкальная программа, в ходе которой произведения, исполненные на комузе, придали особую атмосферу и подчеркнули культурное наследие региона. Также для них организовали традиционные угощения с блюдами центральноазиатской кухни.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере и стало еще одним свидетельством укрепления регионального партнерства и культурного диалога на международной арене.
