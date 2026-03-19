Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский триллер, историческую драму, а также продолжение приключений домовенка Кузи.

1 «Нелегал. Через Мексику» (триллер)

Фильм рассказывает о Чынгызе, который должен нелегально пройти через множество стран, чтобы добраться до Мексики. Путешествие полно препятствий, включая уклонение от иммиграционной полиции, взаимодействие с местными бандами и преодоление опасных территорий. История сочетает в себе экшен, драму и юмор, подчеркивая темы семьи, жертвенности ради близкого и стойкости духа.

2 «Нюрнберг» (драма)

История о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход Нюрнбергского процесса.

3 «Домовенок Кузя 2» (семейный)

Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

4 «Проект «Конец света» (фантастика)

Астронавт Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Постепенно мужчина приходит к выводу, что он единственный выживший из экипажа, отправленного в солнечную систему Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, ему не придется искать в одиночку.