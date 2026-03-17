На улице Ауэзова спилят сухие тополя. Мэрия Бишкека обещает сделать там оазис

В Бишкеке на улице Ауэзова планируют спилить все сухие тополя. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, на месте старых деревьев появится новая зеленая зона с молодыми насаждениями, за которыми будет обеспечен регулярный уход.

Фото из интернета

«Здесь будет некий оазис — с западной стороны сквер, с восточной стороны зеленая зона», — отметил он.

Кроме того, территория рассматривается как будущие «восточные ворота» города. Это связано с тем, что именно здесь будет примыкание к новой платной восточной объездной дороге.

В мэрии добавили, что обновление зеленых насаждений направлено на улучшение экологической ситуации и благоустройство городской среды.