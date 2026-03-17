18:18
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

На улице Ауэзова спилят сухие тополя. Мэрия Бишкека обещает сделать там оазис

В Бишкеке на улице Ауэзова планируют спилить все сухие тополя. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, на месте старых деревьев появится новая зеленая зона с молодыми насаждениями, за которыми будет обеспечен регулярный уход.

Фото из интернета

«Здесь будет некий оазис — с западной стороны сквер, с восточной стороны зеленая зона», — отметил он.

Кроме того, территория рассматривается как будущие «восточные ворота» города. Это связано с тем, что именно здесь будет примыкание к новой платной восточной объездной дороге.

В мэрии добавили, что обновление зеленых насаждений направлено на улучшение экологической ситуации и благоустройство городской среды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366408/
просмотров: 169
Версия для печати
17 марта, вторник
18:03
На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрыва...
18:02
На улице Ауэзова спилят сухие тополя. Мэрия Бишкека обещает сделать там оазис
17:43
ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
17:38
В Бишкеке с началом весны растет число травм из-за самокатов и скутеров
17:36
Горит кафе на рынке «Джунхай» в Бишкеке. Пожар локализован