Более 200 тысяч малых операций выполнено в мобильной клинике

С начала работы мультидиагностического комплекса жителям отдаленных районов выполнено 201 тысяча 785 малых операций. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

В ведомстве напомнили, что мобильная клиника «Нормека», финансируемая Исламским банком развития, состоит из восьми фур. Население может получить консультации у таких узких специалистов, как гинеколог, офтальмолог, отоларинголог, невропатолог, кардиолог, уролог, хирург, стоматолог, пройти УЗИ, рентген-исследование, доступны лабораторные услуги. Кроме того, в клинике есть аппарат компьютерной томографии и маммограф.

«Проводятся лабораторно-инструментальные обследования — УЗИ внутренних органов и малого таза, КТ, маммография, рентгенография, лабораторные услуги, экспресс-тесты, малые операции на глаза», — сказали в Минздраве.

Комплекс начал свою работу 17 ноября 2021 года с Кеминского района Чуйской области. Затем специалисты клиники оказывали медицинскую помощь в горных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской областей.

Мультидиагностический комплекс рассчитан для предоставления первичной медико-санитарной помощи жителям сельской местности, которые не всегда могут позволить себе комплекс высокотехнологичных обследований. Весь медицинский персонал, который осуществляет медицинской осмотр жителей региона, набран из отечественных специалистов.

Проект рассчитан на пять лет, а ИБР в течение всего этого времени будет обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков — заработной платой. В составе мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также в составе мобильных клиник имеются микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.