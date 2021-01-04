Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева предлагает создать карту с фотографиями и данными педофилов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Фото Facebook. Эльвира Сурабалдиева предлагает создать карту с фотографиями и данными педофилов

«Со школьной скамьи мы должны учить наших детей не идти с незнакомцами, не садиться в чужую машину, вообще не разговаривать с посторонними. Бывают случаи, когда даже взрослые не знают, кто такие педофилы. Интернет-порнография должна быть ограничена для подростков. Когда вы в последний раз проверяли телефоны и компьютеры детей? Нам нужны карты с данными педофилов, как в Казахстане», — написала Эльвира Сурабалдиева.

Отметим, что подобная карта есть в соседней стране. Любой может зайти на специальный сайт и увидеть подробную информацию о насильниках, в отношении которых вынесен соответствующий приговор.