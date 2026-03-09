14:53
Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В Кыргызстане 10-11 марта ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Указано, что 10 марта прогнозируется временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, 11 марта временами снег. Местами осадки интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, по акватории озера Иссык-Куль до 19-24 метра в секунду.

На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы.

11 марта и 12 марта ночью ожидается понижение температуры воздуха в Чуйской долине ночью до 8-13 градусов мороза, днем до −1-6, в Таласской долине ночью до −8-13, днем до −2-7.

В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 4-9 мороза, днем до −1+4, в Иссык-Кульской котловине ночью до минус 7-12, днем до −3 +2, в зоне земледелия Нарынской области ночью до −11-16, днем до −2-7. В предгорных районах регионов ночью до −10-15, днем до −4-9, в горных районах ночью до −11-16, днем до −8...-13.

В Суусамырской долине ночью до −17-22, днем до −8-13, в высокогорных районах ночью до −23-28, днем до 6-11 со знаком минус.

Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.
