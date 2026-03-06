В КР утвержден второй этап реализации миграционной политики до 2030 года

Кабинет министров КР 5 марта 2026 года утвердил второй этап реализации концепции миграционной политики на 2026–2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, документ направлен на совершенствование управления миграционными процессами и укрепление межведомственного взаимодействия.

В рамках второго этапа предусмотрены:

системный, гибкий и скоординированный подход к управлению миграцией;

актуализация задач государственной миграционной политики в соответствии с современными вызовами;

создание условий для эффективного взаимодействия государственных органов, международных и неправительственных организаций.

Отмечается, что реализация второго этапа позволит повысить эффективность государственной миграционной политики и обеспечить устойчивое регулирование миграции в стране.