17:50
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

В КР утвержден второй этап реализации миграционной политики до 2030 года

Кабинет министров КР 5 марта 2026 года утвердил второй этап реализации концепции миграционной политики на 2026–2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, документ направлен на совершенствование управления миграционными процессами и укрепление межведомственного взаимодействия.

В рамках второго этапа предусмотрены:

  • системный, гибкий и скоординированный подход к управлению миграцией;
  • актуализация задач государственной миграционной политики в соответствии с современными вызовами;
  • создание условий для эффективного взаимодействия государственных органов, международных и неправительственных организаций.

Отмечается, что реализация второго этапа позволит повысить эффективность государственной миграционной политики и обеспечить устойчивое регулирование миграции в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364886/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Тяжелобольных в Кыргызстане хотят бесплатно обеспечивать анальгетиками
Глава кабмина: К 2030 году женщины займут 30 процентов руководящих должностей
Кабмин прекратил участие КР в соглашении СНГ по обмену данными погранвойск
Кабмин обновит правила полетов: проект авиационных норм вынесли на обсуждение
Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов
В Кыргызстане создадут систему раннего выявления биологических угроз
Кабмин предложил изменить правила налоговых проверок и возврата НДС
В парламенте призвали Минтруда пересмотреть критерии начисления пособий
В кабмине обсудили проект автосборочного завода на 25 тысяч машин в год
Кабмин освободил проект «РЦА Ливинг» от уплаты сборов за таможенные операции
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
Новые победители акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Новые победители акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка»
6 марта, пятница
17:42
Обвиняемых в убийстве, грабеже и организации проституции КР передала Польше Обвиняемых в убийстве, грабеже и организации проституци...
17:36
Администрация Sky Park объяснила работы возле парка Байтика Баатыра в Бишкеке
17:28
Арсенал ОПГ Дженго уничтожен. В Ошской области нашли 12 автоматов Калашникова
17:25
В КР утвержден второй этап реализации миграционной политики до 2030 года
17:23
Тяжелобольных в Кыргызстане хотят бесплатно обеспечивать анальгетиками