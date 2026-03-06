10:42
Общество

Суд обязал администрацию Трампа вернуть импортерам более $130 миллиардов тарифов

Федеральный суд по международной торговле США постановил, что администрация президента Дональда Трампа должна начать возвращать компаниям более $130 миллиардов тарифных сборов. Об этом сообщает The New York Post.

Судья Ричард Итон поручил Таможенно-пограничной службе США рассчитать суммы, уплаченные импортерами, и запустить процедуру возврата средств.

Ранее Верховный суд США признал незаконными ключевые тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа в рамках так называемого «Дня освобождения». Судьи пришли к выводу, что президент неправомерно использовал закон о чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин.

По данным издания, более двух тысяч компаний уже подали иски с требованием вернуть уплаченные тарифы.

Ожидается, что Белый дом обжалует решение суда. Это может затянуть процесс возврата средств импортерам.
