Эскалация на Ближнем Востоке. Кыргызстан официально поддержал Бахрейн и Оман

Глава МИД Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль Заяни. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, Жээнбек Кулубаев от имени президента Садыра Жапарова выразил искреннюю солидарность с братским народом Бахрейна в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, затронувшей территорию Королевства.

«Собеседники выразили надежду на скорейшую деэскалацию ситуации, возобновление политико-дипломатического диалога и принятие конкретных мер, направленных на восстановление мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Затем глава МИД созвонился с коллегой из Омана и передал послание Садыра Жапарова о том, что КР официально поддержала Бахрейн и Оман в связи с ростом напряженности в Ближневосточном регионе.

Стороны обсудили риски безопасности, затронувшие территории региона, и подчеркнули необходимость возврата к политико-дипломатическому диалогу.

С главой МИД Омана Сайидом Бадром бин Хамадом Аль-Бусаиди, помимо обсуждения региональных угроз, стороны затронули вопросы логистики. Кыргызстан выразил благодарность Маскату за помощь в эвакуации наших соотечественников из стран Залива на родину.