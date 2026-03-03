Экологии Иссык-Куля посвятят полнометражный документальный фильм

В Кыргызстане снимают полнометражный документальный фильм «Иссык-Куль — хрупкий жемчуг Кыргызстана». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

По ее данным, фильм посвящен экологическим проблемам и теме сохранения озера. Съемочную группу возглавляет народный артист КР, режиссер Тынай Ибрагимов. С ним работают операторы Эрнес Мамытов и Нурдан Карыпбеков.

Съемочная группа побывала в городах Балыкчи, Чолпон-Ата и Каракол, где увидела масштабные инфраструктурные изменения, строительство очистных сооружений и развитие туристических объектов.

В фильме отражена работа МЧС и туристическо-экологической милиции по борьбе с браконьерством.

Отмечается, что картина создается на студии «Кыргызтелефильм» в рамках указа президента о неотложных мерах по охране экологии озера Иссык-Куль.