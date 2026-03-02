09:20
Общество

Власти Бишкека предлагают разрешить парковки во дворах частных домов

Проект указа президента Кыргызской Республики о запуске пилотного проекта по организации парковочных мест на территории индивидуальных жилых домов в столице вынесен на общественное обсуждение. Документ опубликован на портале НПА.

Согласно проекту, пилотный режим продлится с 1 марта 2026 года по 1 февраля 2027-го. Владельцам частных домов в городе планируется предоставить право организовывать парковочные места на земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

В пояснительной записке отмечается, что Бишкек сталкивается с критической нехваткой парковок. В столице зарегистрировано 468 тысяч автомобилей, а с учетом транспорта, въезжающего ежедневно, нагрузка достигает 700 тысяч машин. Это приводит к хаотичной парковке на проезжей части и газонах, провоцирует заторы и влияет на безопасность движения.

Мэрии поручили разработать порядок предоставления услуг и тарифы. В случае успешной апробации город должен подготовить изменения в нормативные правовые акты для внедрения механизма на постоянной основе.
