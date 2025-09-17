В 2024 году в КР возбудили 11 дел по факту похищения девушек для брака

По данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году в Кыргызстане возбуждены 11 уголовных дел по фактам похищения женщин и девушек с целью вступления в брак и 29 — по фактам нарушения законодательства о брачном возрасте при совершении религиозных обрядов. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024-м».
Уточняется, что в республике установленный законом брачный возраст составляет 18 лет. Проводить обряд нике разрешено так же с 18 лет.
За похищение девушек с целью принудительного вступления в брак предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на запреты в законе, случаи ранних браков все еще встречаются, как и ранних родов.
В прошлом году институт акыйкатчи провел опрос методом анкетирования среди учениц трех школ Сузакского района Джалал-Абадской области, в котором приняли участие 135 девочек из 8-10-х классов.
«В ходе опроса 47,2 процента опрошенных отметили наличие проблемы ранних браков в их местности. Кроме того, 59 учащихся систематически пропускают занятия. Это связано с мнением родителей о нецелесообразности образования для девочек, экономическими трудностями и навязанным убеждением о необходимости раннего замужества. В ходе мониторинга установлено, что в Сузакском районе за девять месяцев 2024-го зарегистрирован 21 брак среди несовершеннолетних девочек», — говорится в докладе.
Правозащитники подчеркивают, что ранние браки оказывают негативное влияние на права и здоровье девочек, их образование и социальное положение.
Девочки, рано вступившие в брак, находясь в неравных отношениях, более уязвимы перед бытовым и сексуальным насилием, часто подвержены осложнениям во время беременности и родов, включая смертность, в связи с неокрепшим организмом. Доступ к качественным медицинским услугам для девочек ограничен, так как зачастую такие случаи скрываются.
Вступление в ранний брак приводит к прекращению учебы, лишает девочек возможности личностного развития и взаимодействия со сверстниками, снижает их шансы на получение достойной работы и социальное благополучие в дальнейшем.
Согласно докладу, формы принудительных браков могут быть разными: от кражи невест (ала качуу) до насильственной выдачи замуж согласно религиозным убеждениям. При этом мнение и желание самих девочек не учитываются.
Причинами распространения ранних браков служат:
- социальные и экономические трудности, включая бедность и отсутствие работы;
- культурные нормы и традиции, поддерживающие практики похищения невест и насильственной выдачи замуж;
- недостаточная осведомленность населения о правах ребенка и вреде ранних браков;
- необоснованно мягкие санкции за религиозные браки в отношении несовершеннолетних;
- низкий уровень разъяснительных работ, проводимых местными органами власти и учреждениями системы образования.
Кабинету министров рекомендуется исключить из Семейного кодекса норму, предусматривающую снижение брачного возраста, а также усилить контроль за соблюдением минимального брачного возраста (18 лет) с применением строгих санкций за нарушения.