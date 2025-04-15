Аборты и нежеланные дети. Нехватка знаний не освобождает от ответственности

Почти 200 тысяч абортов официально зарегистрировано в Кыргызстане, по данным Нацстаткома, за последние десять лет. Неофициально, по словам экспертов, может быть еще больше. На то есть медицинские и социальные показания. Чаще это результат недостаточных знаний о методах контрацепции у партнеров, которые вместе должны нести ответственность за нежеланную беременность.

Когда нет планирования

По

сведениям

Всемирной организации здравоохранения, шесть из десяти случаев нежелательной беременности заканчиваются искусственным абортом. Примерно 45 процентов абортов являются небезопасными; они входят в число ведущих причин смертности и заболеваемости матерей.

По словам президента Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов профессора Арсена Аскерова, на аборты приходится примерно 10 процентов от количества родов.

«Если в стране около 150 тысяч родов в год, то примерно должно быть 15 тысяч абортов. Это закономерность для многих государств, — пояснил он. — Но если в обществе много табу и запретов, а знания и информированность женщин ограничены, то частота абортов может быть гораздо больше».

Определенная часть медицинских вмешательств не регистрируется, когда пациентки обращаются за услугами вне лечебного учреждения. Это чревато серьезными последствиями для организма.

Люди должны вооружиться знаниями, чтобы обезопасить себя от различных осложнений. Арсен Аскеров

Он отметил, что раньше в республику поступала гуманитарная помощь и контрацептивы предоставляли нуждающимся бесплатно. Сейчас по дополнительному пакету ОМС после получения рецепта у врача можно купить контрацептивы со скидкой.

«Но в народе до сих пор есть гормонофобия, а презервативы заметно подорожали. Это в том числе повлияло на увеличение частоты абортов», — сказал профессор.

С детства ненужные

Есть и другой показатель отсутствия планирования семьи — число отказников и брошенных детей.

По сведениям Генпрокуратуры, с 2020 года по февраль 2025-го по фактам обнаружения брошенных новорожденных детей зарегистрировано 101 заявление.

По данным депутата парламента Жылдыз Садырбаевой, 76 детей найдены подкинутыми под воротами жилых домов, в дом малютки, мечеть, больницу, парк, на улицу, в мусорный бак либо обманом оставленными у знакомых, родственников, незнакомых. В шести случаях родители отказались взять своего ребенка из родильного дома или мать малыша скрылась из роддома.

Еще 19 трупов новорожденных нашли в парках, скверах, на свалках, в мусорных баках.

Вопрос прав младенцев, оставленных матерями, нашел отражение и в ежегодном докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2023 году».

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Институт акыйкатчи брал на контроль три факта оставления новорожденных. По его данным, на такой шаг молодых матерей подтолкнули безнадежность, отсутствие поддержки со стороны семьи и отца ребенка, страх общественного осуждения, сомнения в завтрашнем благополучии ребенка.

Во всех трех случаях была общая закономерность:

матери молодые (18-21 год), незамужние, в сложном финансовом положении;

они не контактировали с отцами своих малышей;

роды проходили в домашних условиях.

Как рассказала 24.kg завотделом по контролю по защите прав детей, женщин и семьи института омбудсмена Умида Абылгазиева, матери жалели о содеянном.

«К ним применили меру ответственности согласно законодательству, они находились под пробацией. Конечно, мы хотели, чтобы правоохранительные органы привлекли к ответственности и отцов этих детей. Однако женщины отказались называть имена этих мужчин. Это их личное дело, мы не могли их заставить. Близкие родственники взяли под свою опеку новорожденных», — сказала она.

В целях предотвращения подобных инцидентов в докладе акыйкатчи отмечалась необходимость обратить внимание на следующие проблемы:

недостаточный уровень осведомленности о репродуктивном здоровье в начале половой жизни подростков;

незнание большинством девушек о современных методах предотвращения беременности;

распространение дискриминационных стереотипов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье подростков.

«Во Франции используется практика анонимных родов. Любая мама может встать на учет в роддоме под фамилией «Х», родить и оставить ребенка анонимно. В этом случае матери «Х» будет предоставлена возможность вернуть ребенка в течение месяца. В Соединенных Штатах приняты законы о «безопасном убежище», в соответствии с которыми новорожденных можно оставлять в специально отведенных местах, обычно в роддомах, больницах, пожарных станциях, церквях. В Кыргызстане тоже необходимо создать условия в интересах матери и ребенка и принять меры по предотвращению подобных инцидентов», — говорилось в докладе.

Институт омбудсмена давал свои рекомендации госорганам.

В том числе Министерству здравоохранения:

усилить работу поликлиник по учету беременных одиноких молодых женщин, где регистрация осуществляется анонимно по желанию;

обеспечить конфиденциальность при оказании медицинских услуг подросткам;

разработать правовую базу по охране репродуктивного здоровья подростков.

Министерству образования и науки:

проводить обучение школьников и студентов о планировании семьи, контрацепции и поддержании репродуктивного здоровья;

повысить осведомленность школьников, их родителей и учителей о правилах и методах охраны репродуктивного здоровья детей;

обеспечить школы штатными единицами психологов.

Кабинету министров:

разрешить матерям свободно и без лишней бюрократии отказаться от новорожденного без установления родственников с гарантией анонимности со стороны государства, а также обеспечить возможность возврата ребенка матери в течение определенного срока, если она пожелает.

С подобной инициативой выступала и депутат Жылдыз Садырбаева. Она инициировала изменения в Закон «Об охране здоровья граждан в КР», которые позволяли бы женщинам, находящимся в трудных жизненных ситуациях или опасности, получить необходимую медицинскую помощь на условиях анонимности. Предлагалось ввести в законодательство определение «тайные роды».

Тем временем медики говорят о невозможности проводить роды тайно. Информацию родильные дома хранят 25 лет.

В ответе двое

Именно на нее возлагают ответственность за незапланированную беременность, хотя оба партнера в ответе за это.

По словам главы ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой, в обществе все еще распространено стереотипное отношение к женщине.

«Незапланированная беременность — это результат низкой культуры в области репродуктивных прав. Молодые люди ничего не знают о планировании, не задумываются об ответственности, поскольку у них нет понимания и функциональной грамотности по созданию семьи», — сказала правозащитница.

Она отметила, что в лигу за консультационной помощью обращаются несовершеннолетние девочки, которые забеременели, в том числе в результате насилия. Этих мужчин привлекают к ответственности за изнасилование.

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Есть и другие случаи, когда женщины оставляют новорожденных в опасности на улице и в других местах.

«Видимо, они не справляются с постродовым кризисом, сами находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в помощи. В таких случаях нужно привлекать к ответственности и мужчин. Надо повышать уровень сознательного отношения к институту семьи, говорить об уголовной ответственности. Если мы со школьной скамьи будем объяснять всем подросткам о репродуктивных правах и ответственности, то, я уверена, количество незапланированных беременностей и брошенных детей значительно сократится», — считает Назгуль Турдубекова.

На вопрос «Кто должен работать над просвещением молодежи?» Арсен Аскеров тоже отвечает: «Прежде всего Министерство образования, школы. Они должны сделать хорошую современную учебную программу по сексуальному образованию. Этим вопросом должны заниматься также университеты, общественные организации и первичная медико-санитарная помощь. В поликлиниках есть кабинеты укрепления здоровья, но они не могут полноценно охватить такую работу из-за нехватки кадров».

Исполнительный директор Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина посетовала, что пока в школах ничего не изменилось, никаких дополнительных уроков целенаправленно не ведут.

«Я уверена, что все начинается с образования. В организме человека кровеносная, дыхательная, нервная и другие системы развиваются сразу, а вот репродуктивная «включается» в период полового воспитания. Это говорит о том, что даже сама природа дает возможность человечеству сначала поговорить об этом с детьми, предупредить нежелательные последствия, — заметила она. — А когда на уроках анатомии делят учащихся класса, мол, девочки должны знать про беременность, а мальчики нет, это уже говорит о неправильном подходе».

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По словам Галины Чиркиной, это не связано с вопросами гендерного равенства.

«Это связано с тем, чтобы мальчик точно знал, что такое менструация, когда может наступить беременность и как он может участвовать в вопросах зачатия или предотвращения нежелательной беременности; и чтобы девочка понимала, что такое репродуктивная система мальчика. Эти вещи позволяют детям понимать отличия, заложенные природой, уважать друг друга. У нас же почему-то все это поворачивается в сторону порно, разврата и так далее. Мы как будто перестаем верить в то, что люди, особенно дети, могут познавать мир через призму серьезных научных подходов», — пояснила она.

Эксперт уверена: если бы в образовании закладывался такой подход (уважение к телу, уважение к различиям, формирование репродуктивного поведения), тогда мы бы имели ответственных отцов и мам.

«Конечно, я не умаляю институт семьи. Это один из важнейших примеров для ребенка, когда он видит, как все происходит в жизни. Но если маму с папой никто не научил, то их репродуктивная культура так же, как и сексуальное образование детей, будет на нуле. О сексе, появлении потомства и предупреждении нежелательной беременности с детьми нужно говорить и делать это своевременно», — подчеркнула она.

...При этом в пресс-службе Минобразования 24.kg заявили, что вопрос полового воспитания школьников относится к компетенции Минздрава, и от дальнейших комментариев отказались.