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Общество

Закрыть дороги и отключить свет. МЧС переселяет людей из опасных зон

Министерство чрезвычайных ситуаций вынуждено отключать электричество и закрывать дороги, чтобы переселить людей из опасных зон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в Ошской и Джалал-Абадской областях совместно с местной властью проводится временное переселение местных жителей с оползнеопасных участков. На сегодня с таких участков Базар-Коргонского, Аксыйского и Сузакского районов временно переселены 160 семей.

На данный момент по Джалал-Абадской области на оползнеопасных участках проживает 1 тысяча 190 семей. Из них 797 семей в свое время получили от государства ссуду и земельные участки, но не переселяются. Для 393 семей со стороны местной власти решаются вопросы с трансформацией земельных участков.

«Были вынуждены отрубить электричество, закрыть дороги в некоторых селах для того, чтобы временно переселить 180 семей с оползнеопасных участков. В том числе 160 семей временно отселены к родственникам, а 20 семей так и остались жить в своих домах. И это, даже несмотря на то что комфортабельных условий для жизни нет. Это вынужденные мероприятия для сохранения жизни людей, которые проживают на опасных участках», — подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника управления МЧС по Джалал-Абадской области Абдишарип Бекилов.

В айыльном аймаке Зергер Узгенского района Ошской области будет разбит палаточный городок для временного переселения в безопасное место местных жителей. МЧС КР выделило для этого 225 пятиместных палаток. Палаточный городок будет разбит на трех участках айыльного аймака Зергер.
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