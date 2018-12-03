Если хочется в Россию. Москва упрощает процедуру переселения соотечественникам

Кремль меняет миграционную политику. Тридцать первого октября 2018-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Особое внимание документ уделяет проблеме репатриации соотечественников.

В посольстве Российской Федерации в Кыргызстане 24.kg рассказали о новшествах.

Цель изменений — улучшить социально-экономическое, пространственное и демографическое развитие России, повысить качество жизни граждан, защитить рынок труда, обеспечить безопасность страны, защитить и сохранить русский язык, культуру и историческое наследие, а также поддержать межнациональный и межрелигиозный мир и согласие в обществе.

Одна из причин разработки новой концепции — неблагоприятное развитие социально-демографических процессов в России.

В то же время в документе указывается, что основной источник пополнения численности населения страны — это естественное воспроизводство.

Миграционная политика России определена как вспомогательное средство для решения демографических и связанных с ними экономических проблем.

Приоритетным направлением в миграционной политике будет создание благоприятных социально-экономических условий, а также простых правил переселения соотечественников и других русскоязычных граждан, способных быстро, легко, гармонично влиться в российское общество.

Акцент с временных трудовых мигрантов смещается в сторону привлечения и обустройства на постоянное место жительства соотечественников.

При этом документ четко разделяет меры, принимаемые российским государством, и их приоритетность в отношении двух разных категорий иностранных граждан, которые приезжают в Россию.

Одна категория — это соотечественники и другие русскоязычные граждане, которые намерены жить в России, способны быстро, легко и гармонично интегрироваться в российское общество.

Концепция предписывает создание для этой группы людей максимально благоприятного режима для переселения в Россию и получения гражданства.

Другая категория — граждане, которые не связывают с Россией будущее, не желают или не готовы интегрироваться, однако рассматривают ее как удобное место для работы, предпринимательства, обучения и реализации других своих законных интересов.

Во втором случае акцент делается на их адаптацию к проживанию в российском обществе, а также на принятие со стороны государства мер для недопущения возникновения рисков, связанных с межнациональными конфликтами, дисбалансом на рынке труда, криминальными и другими негативными проявлениями.

В МВД России уже подготовлены изменения законодательства в части упрощения процесса натурализации. Также планируется всесторонне развивать Государственную программу переселения соотечественников.

В настоящее время в РФ разрабатывается план мероприятий по реализации концепции.

«Он будет содержать финансовые, правовые, организационные и другие меры, направленные на стимулирование и поддержку соотечественников, переселяющихся в Россию, совершенствование механизмов привлечения иностранных работников, предоставления убежища, противодействия незаконной миграции, а также борьбу с криминальными, коррупционными и иными негативными проявлениями в сфере миграции. Значительную роль также будут играть создание и внедрение комплексных программ адаптации для иностранных граждан, пребывающих в России», — отмечается в документе.