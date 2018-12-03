17:49
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Общество

Если хочется в Россию. Москва упрощает процедуру переселения соотечественникам

Кремль меняет миграционную политику. Тридцать первого октября 2018-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Особое внимание документ уделяет проблеме репатриации соотечественников.

В посольстве Российской Федерации в Кыргызстане 24.kg рассказали о новшествах.

Цель изменений — улучшить социально-экономическое, пространственное и демографическое развитие России, повысить качество жизни граждан, защитить рынок труда, обеспечить безопасность страны, защитить и сохранить русский язык, культуру и историческое наследие, а также поддержать межнациональный и межрелигиозный мир и согласие в обществе.

Одна из причин разработки новой концепции — неблагоприятное развитие социально-демографических процессов в России.

В то же время в документе указывается, что основной источник пополнения численности населения страны — это естественное воспроизводство.

Миграционная политика России определена как вспомогательное средство для решения демографических и связанных с ними экономических проблем.

Приоритетным направлением в миграционной политике будет создание благоприятных социально-экономических условий, а также простых правил переселения соотечественников и других русскоязычных граждан, способных быстро, легко, гармонично влиться в российское общество.

Акцент с временных трудовых мигрантов смещается в сторону привлечения и обустройства на постоянное место жительства соотечественников.

При этом документ четко разделяет меры, принимаемые российским государством, и их приоритетность в отношении двух разных категорий иностранных граждан, которые приезжают в Россию.

Одна категория — это соотечественники и другие русскоязычные граждане, которые намерены жить в России, способны быстро, легко и гармонично интегрироваться в российское общество.

Концепция предписывает создание для этой группы людей максимально благоприятного режима для переселения в Россию и получения гражданства.

Другая категория — граждане, которые не связывают с Россией будущее, не желают или не готовы интегрироваться, однако рассматривают ее как удобное место для работы, предпринимательства, обучения и реализации других своих законных интересов.

Во втором случае акцент делается на их адаптацию к проживанию в российском обществе, а также на принятие со стороны государства мер для недопущения возникновения рисков, связанных с межнациональными конфликтами, дисбалансом на рынке труда, криминальными и другими негативными проявлениями.

В МВД России уже подготовлены изменения законодательства в части упрощения процесса натурализации. Также планируется всесторонне развивать Государственную программу переселения соотечественников.

В настоящее время в РФ разрабатывается план мероприятий по реализации концепции.

«Он будет содержать финансовые, правовые, организационные и другие меры, направленные на стимулирование и поддержку соотечественников, переселяющихся в Россию, совершенствование механизмов привлечения иностранных работников, предоставления убежища, противодействия незаконной миграции, а также борьбу с криминальными, коррупционными и иными негативными проявлениями в сфере миграции. Значительную роль также будут играть создание и внедрение комплексных программ адаптации для иностранных граждан, пребывающих в России», — отмечается в документе.
Ссылка:
просмотров: 2154
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане названы области, откуда больше всего людей уезжают на заработки
В Жогорку Кенеше обеспокоились ростом числа мигрантов из Узбекистана
Эксперты назвали основные причины внутренней миграции в Кыргызстане
В десятке стран — поставщиков мигрантов в Россию — Кыргызстан
Мигранты покидают Кыргызстан, 45 процентов из них — женщины
Как застраховать выезжающих, думают в Кыргызстане
На что жалуются гастарбайтеры, рассказали в Госслужбе миграции КР
Власти Туркмении запретили покидать страну всем гражданам, не достигшим 40 лет
В поисках работы. Около 800 тысяч кыргызстанцев пребывает за рубежом
Признать заслуги и учредить медаль для соотечественников предлагают парламенту
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Кыргызов в&nbsp;Китае отправляют в&nbsp;лагеря перевоспитания. Президента просят помочь Кыргызов в Китае отправляют в лагеря перевоспитания. Президента просят помочь
Бизнес
Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999? Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?
Три авиакомпании лидируют в&nbsp;онлайн-голосовании на&nbsp;лучшего авиаперевозчика Три авиакомпании лидируют в онлайн-голосовании на лучшего авиаперевозчика
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;рассрочку без первого взноса и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны Xiaomi в рассрочку без первого взноса и переплаты в O!Store
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил финансовой грамотности школьников по&nbsp;всей республике «Бакай Банк» обучил финансовой грамотности школьников по всей республике