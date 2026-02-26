Жители Дача СУ просят отремонтировать дорогу, соединяющую села. Ответ Минтранса

Министерство транспорта и коммуникаций отреагировало на сообщение жителей Дача СУ, они жаловались на состояние дороги, по которой ежедневно передвигаются автомобилисты, направляющиеся в села Жаны-Жер, Жаны-Пахта, Камышановка, Нижнечуйское и другие населенные пункты.

«В видеоматериале показан участок автомобильной дороги Манас — Камышановка протяженностью 0-3 километра. На этом отрезке с наступлением устойчивых погодных условий будут проведены работы по ямочному ремонту и профилировке дорожного полотна с целью улучшения его состояния», — ответили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что согласно плану работ на 2026 год, на указанном участке дороги предусмотрена укладка асфальтобетонного покрытия.