«Почки и нервы оставляем на этой дороге». Жители Дача СУ просят ремонта трассы

В селе Дача СУ Чуйской области местные жители бьют тревогу из-за состояния дороги, по которой ежедневно передвигаются автомобилисты, направляющиеся в села Жаны-Жер, Жаны-Пахта, Камышановка, Нижнечуйское и другие населенные пункты.

По словам жителей близлежащих домов, дорожное покрытие крайне неудовлетворительное: асфальт разрушен, проезжая часть усеяна ямами и выбоинами. Они отмечают, что ежегодно ситуация повторяется — ближе к осени ямы частично заделывают, однако после дождей, снега и весенней оттепели покрытие снова разрушается.

Почки и нервы на этой дороге оставляем каждый год. Осенью ямы как попало залатают, а дожди и снег все размывают. Весной дорога снова превращается в ужас. Жители села

По их словам, по этой трассе ежедневно проходят десятки автомобилей, включая общественный транспорт и спецслужбы. Плохое состояние полотна не только доставляет неудобства водителям, но и создает угрозу безопасности дорожного движения.

Сельчане просят донести их обращение до департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций и капитально отремонтировать дорогу. Они надеются, что профильные службы обратят внимание на проблему и обеспечат качественное восстановление дорожной инфраструктуры.

