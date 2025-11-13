11:16
Общество

Кыргызстанцев призывают вакцинироваться против гепатита B

В Кыргызстане продолжают бесплатное тестирование, вакцинацию и лечение вирусных гепатитов В и С. Об этом сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, тестирование на вирусные гепатиты В и С доступно в центрах семейной медицины и общеврачебной практики по месту жительства.

При положительном результате пациента направляют на подтверждающее обследование и лечение.

За последние три года в Кыргызстане гепатит выявили у более чем 50 тысяч человек

Бесплатно вакцинироваться против гепатита B могут взрослые 24–65 лет и все, кто не получал прививки ранее. Вакцина вводится в три этапа (0—1—6 месяцев) и обеспечивает длительную защиту.

Лечат гепатиты В и С бесплатно, включая консультации специалистов, лабораторные анализы, противовирусные препараты и контроль эффективности терапии.

Ранее сообщалось, что за последние три года в Кыргызстане гепатит выявили у более чем 50 тысяч человек.
