Общество

Вайнона Райдер появится в третьем сезоне сериала «Уэнздей»

Netflix выпустил тизер третьего сезона сериала «Уэнздей», который сейчас находится в производстве, пишет Meduza.

Из короткого ролика следует, что в сериале появится актриса Вайнона Райдер («Очень странные дела»). Она сыграет роль Табиты. Это будет эпизодическая роль, пишет Rolling Stone.

«Я так счастлив, что Вайнона присоединилась к нам, она прекрасно вписывается в этот мир», — заявил режиссер сериала Тим Бертон.

К новому сезону также присоединится Ева Грин, она сыграет роль Офелии, сестру Мортиши Аддамс.
