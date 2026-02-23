В Бишкеке обсудили внедрение стандартов качества питания в самолетах

Центр бортового питания закрытого акционерного общества «Компания Манас Менеджмент» провел рабочую встречу с представителями акционерного общества «Аэромар» — одного из крупнейших операторов бортового питания на пространстве СНГ и Восточной Европы.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», стороны обсудили перспективы стратегического взаимодействия, обмен опытом и внедрение современных стандартов качества и пищевой безопасности.

В ходе встречи участники рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере производства и поставки бортового питания, внедрения современных технологических решений и совершенствования производственной базы предприятий.

Особое внимание уделено оптимизации производственных процессов центра бортового питания, расширению ассортимента блюд с учетом требований международных авиакомпаний, а также повышению уровня сервиса.

Акционерное общество «Аэромар» является признанным лидером отрасли и на протяжении многих лет обеспечивает бортовым питанием ведущие российские и зарубежные авиакомпании. Компания располагает современными высокотехнологичными производственными комплексами, внедряет автоматизированные системы контроля качества, строго соблюдает международные стандарты системы анализа рисков и критических контрольных точек и требования авиационной безопасности.

Компания активно развивает собственные кулинарные концепции, сотрудничает с профессиональными шеф-поварами, внедряет международные стандарты сервиса и регулярно обновляет меню с учетом мировых гастрономических тенденций и запросов авиаперевозчиков. Производственные процессы выстроены с акцентом на масштабируемость, эффективность и стабильное качество продукции.

В рамках обсуждения стороны рассмотрели возможности обмена технологическими решениями, лучшими производственными практиками и управленческими подходами, а также вопросы обучения персонала и повышения квалификации специалистов.

«Ожидается, что реализация достигнутых договоренностей позволит увеличить производственные мощности центра бортового питания, расширить спектр предоставляемых услуг и укрепить позиции на региональном и международном рынках авиационного сервиса», — отметил директор по коммерции ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Аман Мамаев.

Директор ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Абсамат Тельтаев подчеркнул, что для предприятия важно выстраивать сотрудничество с сильными международными партнерами, перенимать передовой опыт и внедрять лучшие стандарты в работе Центра бортового питания. По его словам, это позволит обеспечить устойчивое развитие предприятия и повысить конкурентоспособность услуг.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии профессионального взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на модернизацию производственных мощностей и повышение качества авиационного сервиса.