16:08
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке обсудили внедрение стандартов качества питания в самолетах

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Центр бортового питания закрытого акционерного общества «Компания Манас Менеджмент» провел рабочую встречу с представителями акционерного общества «Аэромар» — одного из крупнейших операторов бортового питания на пространстве СНГ и Восточной Европы.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», стороны обсудили перспективы стратегического взаимодействия, обмен опытом и внедрение современных стандартов качества и пищевой безопасности.

В ходе встречи участники рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере производства и поставки бортового питания, внедрения современных технологических решений и совершенствования производственной базы предприятий.

Особое внимание уделено оптимизации производственных процессов центра бортового питания, расширению ассортимента блюд с учетом требований международных авиакомпаний, а также повышению уровня сервиса.

Акционерное общество «Аэромар» является признанным лидером отрасли и на протяжении многих лет обеспечивает бортовым питанием ведущие российские и зарубежные авиакомпании. Компания располагает современными высокотехнологичными производственными комплексами, внедряет автоматизированные системы контроля качества, строго соблюдает международные стандарты системы анализа рисков и критических контрольных точек и требования авиационной безопасности.

Компания активно развивает собственные кулинарные концепции, сотрудничает с профессиональными шеф-поварами, внедряет международные стандарты сервиса и регулярно обновляет меню с учетом мировых гастрономических тенденций и запросов авиаперевозчиков. Производственные процессы выстроены с акцентом на масштабируемость, эффективность и стабильное качество продукции.

В рамках обсуждения стороны рассмотрели возможности обмена технологическими решениями, лучшими производственными практиками и управленческими подходами, а также вопросы обучения персонала и повышения квалификации специалистов.

«Ожидается, что реализация достигнутых договоренностей позволит увеличить производственные мощности центра бортового питания, расширить спектр предоставляемых услуг и укрепить позиции на региональном и международном рынках авиационного сервиса», — отметил директор по коммерции ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Аман Мамаев.

Директор ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Абсамат Тельтаев подчеркнул, что для предприятия важно выстраивать сотрудничество с сильными международными партнерами, перенимать передовой опыт и внедрять лучшие стандарты в работе Центра бортового питания. По его словам, это позволит обеспечить устойчивое развитие предприятия и повысить конкурентоспособность услуг.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии профессионального взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на модернизацию производственных мощностей и повышение качества авиационного сервиса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363173/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказали медики
Бишкек и Париж обсуждают возможность прямого авиасообщения
На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков
Кабмин уточнил финансирование проекта по передаче трассы Бишкек — «Манас» мэрии
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной
В аэропорту «Манас» отменили четыре рейса из-за тумана
Планируется строительство альтернативной дороги к аэропорту «Манас»
В аэропорту «Манас» устанавливают современную светосигнальную систему
Видимость в аэропорту «Манас» улучшилась, авиарейсы он принимает
В январе 2026 года отмены и задержки рейсов в аэропорту «Манас» прекратятся
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
23 февраля, понедельник
16:02
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
15:57
В Бишкеке обсудили внедрение стандартов качества питания в самолетах
15:54
Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
15:48
Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития
15:37
В Токмоке стая бездомных собак напала на детей: жители требуют принять меры