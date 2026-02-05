В Бишкеке выявили 18 подростков, находившихся без присмотра родителей

В январе 2026 года на территории Ленинского района управление внутренних дел и другие профильные службы провели два рейдовых мероприятия в рамках профилактической акции «Балдар эмгеги» и «Селсаяк». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Цель рейдов — предупреждение и пресечение фактов вовлечения ребят в наихудшие формы детского труда, выявление работающих детей, а также несовершеннолетних, находящихся без надзора взрослых и занимающихся попрошайничеством.
11 — в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей и 7 — в дневное время вне учебного процесса, в местах работы.
Все они переданы под контроль родителей либо лиц, их заменяющих.
В отношении шести несовершеннолетних, проживающих в других районах города, направлены официальные письма по месту жительства для принятия мер в соответствии с законодательством.
Профилактические мероприятия в данном направлении продолжаются.