В Бишкеке выявили 18 подростков, находившихся без присмотра родителей

В январе 2026 года на территории Ленинского района управление внутренних дел и другие профильные службы провели два рейдовых мероприятия в рамках профилактической акции «Балдар эмгеги» и «Селсаяк». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цель рейдов — предупреждение и пресечение фактов вовлечения ребят в наихудшие формы детского труда, выявление работающих детей, а также несовершеннолетних, находящихся без надзора взрослых и занимающихся попрошайничеством.





11 — в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей и 7 — в дневное время вне учебного процесса, в местах работы.

По итогам рейдов выявлено 18 несовершеннолетних:

Все они переданы под контроль родителей либо лиц, их заменяющих.

В отношении шести несовершеннолетних, проживающих в других районах города, направлены официальные письма по месту жительства для принятия мер в соответствии с законодательством.

С 12 несовершеннолетними, проживающими на территории Ленинского района, а также с их законными представителями проведены разъяснительные беседы.

Профилактические мероприятия в данном направлении продолжаются.