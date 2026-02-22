Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, концерты и выставки

23 февраля. Концерт The Greatest Soundtrack Hits

Один из самых масштабных концертов, где прозвучат в исполнении Ne Prosto Orchestra саундтреки легендарных кинокартин, объединившие два поколения зрителей.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

24-27 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13 февраля — 1 марта. Выставка Златы Беорд «Быть.../Быть»

В своих работах художница фиксирует как социальные, семейные и гендерные рамки формируют поведение, чувства и способы видеть себя, и как со временем возникает необходимость пересобрать это представление.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 февраля. Концерт симфонического оркестра

Государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова приглашает всех вас на прекрасный вечер классической музыки.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

26 февраля. Концерт в честь Международного женского дня

В церемонии примут участие женщины со всех регионов республики: многодетные матери, представительницы разных национальностей и профессий, заслуженные педагоги и ведущие врачи, предпринимательницы и фермеры, ветераны женского движения, а также обладательницы высоких государственных наград. Вечер украсит праздничная программа, в которой прозвучат любимые песни, посвященные женщине, ее силе и вдохновению.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

26 февраля. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

26 февраля. Кинопремьеры

«Көлөкө» (драма). Самат привык брать от жизни все только силой. Случайно встретив старую знакомую Асель, он решает, что она — «его судьба». Для Самата не существует ни ее «нет», ни ее собственной жизни. Как эта одержимость изменит судьбу Асель? Сможет ли она спастись от человека, который видит в ней не личность, а свою собственность?

«Крик 7» (ужасы). Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт построила новую жизнь, появляется убийца Призрачное лицо, ее самые темные страхи воплощаются в реальность: ее дочь становится следующей целью. Стремясь защитить свою семью, Сидни должна столкнуться с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

«Два, три, призрак, приди!» (ужасы). Компания старшеклассников проникает в окутанное легендами заброшенное здание. Они планируют сымитировать и заснять ритуал вызова призрака, который отвечает на любой вопрос, выложить на видеохостинг, набрать просмотры и получить денежный приз, но одна из девушек предлагает провести обряд по-настоящему.

«Кутюр» (драма). Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон.

«Король и Шут. Навсегда» (фэнтези). Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью — Горшка и Князя.

«Скарлет» (аниме). Принцесса-фехтовальщица Скарлет отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить за убийство отца дяде Клавдию. Попытка отомстить заканчивается неудачей, и Скарлет умирает, отравившись ядом. Очнувшись, она обнаруживает себя в Стране мертвых.

26, 27 февраля. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — «Испытание силы с Человеком-пауком», в пятницу — «Сладкая вечеринка с Кенди».

Ресторан «Барашек», 19.00.

27 февраля. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

27 февраля. Кинопоказ

Фильмы выбраны участниками клуба. Каждый показ сопровождается небольшой вступительной презентацией и обсуждением после просмотра. В этот раз покажут фильм Эми Хекерлинг Clueless (1995).

ololoErkindik, 20.30.

27 февраля. Моноспектакль «Медея»

В исполнении талантливой актрисы, заслуженной артистки КР Динары Абдыкадыровой древний сюжет становится острым и современным высказыванием о боли, уязвимости и разрушительной силе страсти. Медея — это женщина, которая любила без остатка и потому потеряла все.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

27 февраля. Концерт «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квартета, квартета саксофонов, рояля и солистов оперы никого не оставит равнодушным. В программе прозвучат всемирно известные классические композиции.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

27 февраля. Спектакль R4SK0LN1K0V Спектакль, поставленный по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», — это дерзкое погружение в бездну человеческой души. Это первый спектакль, в котором режиссер Вячеслав Виттих будет играть на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.