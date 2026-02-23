Отстрел или стерилизация: почему не решается проблема бездомных собак в Бишкеке

В Кыргызстане обостряется проблема бродячих собак. Одни люди подкармливают их и пытаются помочь, другие боятся нападений и требуют решительных мер от властей.

По официальным данным, за 10 месяцев 2025 года в Бишкеке убили около 14 тысяч собак. Законен ли отстрел, не превышает ли полномочия муниципальное предприятие «Тазалык» и есть ли альтернативные пути решения проблемы?

Журналист 24.kg поговорила с волонтерами, экспертами, юристом и руководством предприятия.

Сорок судеб за забором: как живет частный приют Татьяны Кудлай

Татьяна Кудлай более 10 лет содержит несколько десятков собак. Все началось, когда она с семьей жила на Иссык-Куле, у них появился спаниель. Потом Татьяна поняла, что не может пройти мимо брошенных щенков.

«Вы только загляните в глаза оставленных собак. Как они ищут хозяев, надеются, что они вернутся и не поступят так подло. Как я могу пройти мимо?» — плача, говорит женщина.

Сегодня у Татьяны Кудлай 40 собак. Все время уходит на их содержание. Приготовить еду на такую ораву нелегко, но она делает это с удовольствием. Пока мы беседуем, женщина распределяет очередную порцию.

«Мне никто не помогает, все делаю сама. Искать пропитание животным тоже нелегко, но я не отчаиваюсь и постоянно ищу», — делится она.

По словам Татьяны, все ее собаки стерилизованы и привиты, содержатся в чистоте, на улицу не выходят.

Со стерилизацией помогает Кыргызско-Турецкий университет «Манас». Студенты проходят практику, и женщине делают значительную скидку.

Все бы ничего, но только не всем соседям нравится такое число собак. По их словам, постоянный лай и запах очень мешают. Но Татьяна Кудлай говорит, что запаха нет, да и лают животные только в крайних случаях. Своих питомцев она готова оборонять, как мать детей, поэтому разборки с соседями переносит стойко.

«Соседи жалуются, а раньше сами подбрасывали мне своих щенят или котят под ворота, пока не появились камеры. Теперь щенков оставляют подальше. Знают, что я не могу пройти мимо», — говорит собеседница.

Трагедия в Новопавловке: почему стрельба во дворе дома всколыхнула общество?

Читайте по теме Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс

Ирина Краснова оказалась в центре скандала после душераздирающего расстрела ее питомцев прямо на частной территории. Стрелок прошел на участок соседа, а поводом для вызова стали жалобы на лай и запах.

Хотя, по словам женщины, собаки находятся в вольерах, единственный песик бегал по двору, он и стал жертвой. Вторую собаку «киллер» застрелил в вольере с соседской территории.

Этот случай называют вопиющим и циничным — отстрел производили не на улице, в дневное время на глазах у маленького ребенка, гулявшего во дворе. Стрелявший не заморачивался не только законностью своих действий, но и моралью.

Семья Ирины переживает сильный стресс. Ее вера в силу закона пошатнулась. Муж слег в больницу с ишемическим инсультом.

Хозяйка собаки написала заявление в милицию, какое будет дело — административное или уголовное, пока не известно.

«Надо твердо понимать, что незаконное применение огнестрельного оружия в населенных пунктах запрещено. Что должны были сделать в этом случае представители власти? Если сотрудники «Тазалыка» говорят, что это была крайняя мера, то, возможно, они имеют в виду ту часть, где говорится о о самозащите. Но владелица говорит, что собак она не выпускала из вольеров», — объясняет юрист Жылдыз Сакиева.

Замкнутый круг: отстрел не помогает сократить число бездомных собак

В круговороте вопросов бездомных и неконтролируемого числа домашних собак есть две стороны — жалеющие и страдающие. Первые собирают животных, потому что вторые требуют убрать их с улиц города, потому как они, якобы, опасны. Правы и те, и другие, но проблему не могут решить со времен развала Советского Союза.

По мнению руководителя общественного фонда «Добрые руки» Ларисы Слободской, отстрел животных никогда не решит проблему их популяции.

Убьют одну собаку, а она родила несколько десятков щенков за свою жизнь. Самый лучший и гуманный способ — стерилизация. Лариса Слободская

С главой ОФ согласны многие, даже чиновники. Но отстрел, по их мнению, дешевле. А какие мучения испытывает собака перед смертью, никого не волнует.

Среди волонтеров бытует мнение, что для стрелков это дополнительный доход.

Стоит напомнить, как несколько лет назад посетитель кафе, евший суп из собачатины, чуть не сломал зубы о ружейную дробь. На его тарелке лежало сразу четыре дробины. Тогда никто так и не прокомментировал инцидент.

Почему отстреливают и как появляются стаи собак?

Отстрел животного производят по заявкам обратившихся. Чаще всего люди жалуются на то, что собака лает или нападает. Жалуются и на стаи.

По словам Ларисы Слободской, бродячая собака — это домашняя, только по тем или иным причинам оказавшаяся на улице. Примеров много. О стерилизации многие не знают, а если и знают, не хотят тратить от 1,5 тысячи сомов и выше.

Некоторым дешевле собаку просто вывезти за город и бросить. Именно так, по словам руководителя фонда «Добрые руки», стаи чаще всего и образуются. Выкинут одну, вторую, третью. Выживать таким легче вместе.

Кто виноват? Конечно, человек. Потому как мы всегда в ответе за тех, кого приручили.

Многие, в том числе и представители государственных органов, сходятся во мнении — необходима ответственность за каждое животное. Но есть и другая сторона вопроса: будут ли брать домой бегающего по улице щенка, зная о такой ответственности? А не лучше ли пройти мимо и не суетиться с прививками и прочими формальностями? Так на улицах окажется гораздо больше бродячих животных.

Справка 24.kg По примерным подсчетам, на отстрел одной собаки в среднем уходит $3,5. Откуда цифра? Так, на отстрел животных в 2025 году из городского бюджета выделили 4 миллиона 253 тысячи сомов. Число убитых собак в среднем составляет 14-15 тысяч. Из этого и выходит такая сумма. Правда, без учета утилизации трупов.

Версия властей: когда «Тазалык» переходит от отлова к крайним мерам?

Директор муниципального предприятия «Тазалык» Жолдошбек Чуштуков в интервью 24.kg рассказал, как в столице организована работа с бездомными животными и когда применяют отлов или отстрел.

По его словам, на предприятии есть специализированный отдел, в котором начальник и пять сотрудников. Они занимаются не только отловом собак, но и подбором трупов животных — птиц, крыс и даже крупного рогатого скота. Речь идет о случаях, когда животные погибли в ДТП или по естественным причинам.

Жолдошбек Чуштуков подчеркнул: говорить исключительно об отстреле некорректно, поскольку в большинстве случаев проводят именно отлов.

Отстрел применяют в ситуациях, когда собака агрессивная. Иногда, по словам главы МП, обращаются и сами владельцы животных, если питомец становится неуправляемым и опасным для домочадцев.

После отлова собак временно (до трех дней) содержат на территории предприятия. Если хозяев не находят, животное усыпляют.

Директор «Тазалыка» опроверг заявления, что отстреливают днем и в присутствии детей. По его словам, обычно выезжают утром или ночью и только при подтвержденном обращении.

Жолдошбек Чуштуков отметил, что отстрел проводят строго по официальной заявке. Например, если поступила информация о нападении собак. Такие мероприятия проходят в рамках закона, в присутствии участкового инспектора и представителей МТУ или квартального, чтобы исключить случайное причинение вреда другим животным.

Щенков, отметил Жолдошбек Чуштуков, не отстреливают — их отлавливают. Кошек отлавливают редко, поскольку они, по его словам, как правило, не опасны для горожан.

Закон против инструкций: имеет ли город право на уничтожение собак

Юрист Жылдыз Сакиева говорит: нужно четко уточнить, кого имеет право отстреливать «Тазалык» и насколько это правомерно. По ее словам, у предприятия есть положение, по которому они производят отлов. Как происходит уничтожение бездомных собак после отлова, неизвестно.

По мнению Жылдыз Сакиевой, случай в Новопавловке вопиющий, животные были домашними, и положение «Тазалыка» на них не распространяется. Государство имеет право отлавливать только бездомных собак. Если они ссылаются на правила о содержании домашних животных и птиц, тут ничего общего нет.

«Тазалык» должен отлавливать именно безнадзорных собак. Именно отлавливать!

Если человек выпустил собаку даже с поводком, она считается безнадзорной, и «Тазалык» может ее отловить. Здесь уже ответственность владельца животного.

«Незаконное применение огнестрельного оружия в населенных пунктах карается законом. Об этом четко написано», — подчеркивает юрист.

Читайте по теме Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев прокомментировал отстрел собак в Новопавловке

По ее словам, собака — это собственность владельца. По Гражданскому кодексу на животных распространяются общие правила об имуществе. Следовательно, их защищает Конституция. Если животное гуляет безнадзорно, это может считаться утерянным имуществом, о котором нужно дать объявление.

По Гражданскому кодексу: «Задержавший безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных обязан вернуть их собственнику, а если собственник животных или его местопребывание неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в орган внутренних дел или орган местного самоуправления, который принимает меры к розыску собственника».

Поэтому положение МП «Тазалык» относительно немедленного отстрела безнадзорных животных на месте обнаружения противоречит данной норме, считает Жылдыз Сакиева.