В Бишкеке 23 февраля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +14 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 18.49. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

У кого намечается той

Курмангазы Азыкбаев

Родился 23 февраля 1962 года. Музыкант, народный артист КР.

Роза Аманова

Родилась 23 февраля 1973 года. Народная артистка КР, этномузыковед, певица, единственная из женщин-дастанчи, композитор, комузистка.

Памятные даты

День защитника Отечества

Фото 24.kg. Репетиция праздничного парада, посвященного Великой Победе, 2017 год

С 2003 года в Кыргызстане День защитника Отечества — государственный праздник. Он установлен в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для оказания почета и достойного уважения ветеранов войны и Вооруженных сил КР.

С 2025-го этот день стал рабочим в соответствии с принятым в новой редакции Трудовым кодексом.

Люди, которые меняли мир

Родился собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев

Фото из интернета. Белек Солтоноев

В 1878 году родился первый кыргызский профессиональный историк, поэт-акын, собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев.

Его творение «Из истории красных кыргызов» занимает значимое место в истории кыргызской культуры. Материал для этой работы собирал больше 40 лет. Сложил почти 4 тысячи стихотворений. В 1916-м, будучи к тому моменту избранным управляющим Атакинской волости, участвовал в восстании против царских властей. Уехал в Китай и возвратился на родину только после установления советской власти.

Работал переводчиком во Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, воевал с басмачеством. В 1924 году вновь вернулся в КНР, где занимался на территории Кульджи организацией отправки назад, в СССР, беженцев-кыргызов. В 1936-м арестован. Расстрелян в 1937 (или 1938) году, точные дата и место смерти неизвестны. В 1955-м посмертно реабилитирован.

Родился журналист Юлиус Фучик

Фото из интернета. Юлиус Фучик

Родился 23 февраля 1903 года в Праге. Чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист.

Впервые приехал в Советский Союз в 1930-м в составе рабочей делегации. Делегация ехала по приглашению кооператива «Интергельпо» во Фрунзе переселенцами из Чехословакии.

Мы ехали в страну, о которой буржуазные сказочники рассказывали как о диком экзотическом государстве. Но мы попали в государство, темпы строительства которого значительно выше, чем в самых передовых, наицивилизованнейших странах капиталистического Запада. Из письма Юлиуса Фучика 1930 года в газете «Советская Киргизия»

Как депутат Фрунзенского городского совета, он интересуется планом строительства и благоустройства столицы, знакомится с жизнью всей республики. Все это давало ему возможность выступать на страницах чехословацкой печати с очерками об успехах кыргызского народа.

Вторую поездку в Среднюю Азию предпринял в 1935-м. Совершил путешествие в Иссык-Кульскую котловину по маршруту, который в 1856-1857 годах проделал знаменитый русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский.

Был убежденным антифашистом, а во время Второй мировой войны — деятелем Движения сопротивления. В апреле 1942-го арестован гестапо. Находясь в пражской тюрьме «Панкрац», написал свою самую известную книгу «Репортаж с петлей на шее».

Казнен в берлинской тюрьме «Плетцензее» на гильотине 8 сентября 1943 года.

Именем Юлиуса Фучика названы улицы во многих городах Советского Союза, в том числе и во Фрунзе. В Бишкеке его именем назван парк. В 15 километрах от Каракола находится пик Фучика.

Родился актер Вячеслав Казаков

Фото www.kino-teatr.ru. Вячеслав Казаков

Родился 23 февраля 1915 года в Киеве. Народный артист Киргизской ССР, выдающийся артист драмы.

Получил образование в Государственном институте театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). В 1935-м практически впервые в истории вуза весь курс поехал в далекую Киргизию создавать «свой» театр.

Во время войны добровольцем ушел в армию, а по окончании с отличием пехотного училища во Фрунзе отправлен на фронт. От Волги до Берлина прошел с боями офицер Казаков, награжден орденами, несколько раз ранен.

Более 40 лет проработал в Русском драматическом театре имени Надежды Крупской.

Умер 19 октября 1979 года.

Улица Бишкека названа именем Вячеслава Казакова. На доме, где он жил, установлен барельеф.