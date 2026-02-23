В Бишкеке 23 февраля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +14 градусов.
В столице разговление (ифтар) — в 18.49. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.
Курмангазы Азыкбаев
Родился 23 февраля 1962 года. Музыкант, народный артист КР.
Роза Аманова
Родилась 23 февраля 1973 года. Народная артистка КР, этномузыковед, певица, единственная из женщин-дастанчи, композитор, комузистка.
Памятные даты
День защитника Отечества
С 2003 года в Кыргызстане День защитника Отечества — государственный праздник. Он установлен в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для оказания почета и достойного уважения ветеранов войны и Вооруженных сил КР.
С 2025-го этот день стал рабочим в соответствии с принятым в новой редакции Трудовым кодексом.
Люди, которые меняли мир
Родился собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев
В 1878 году родился первый кыргызский профессиональный историк, поэт-акын, собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев.
Его творение «Из истории красных кыргызов» занимает значимое место в истории кыргызской культуры. Материал для этой работы собирал больше 40 лет. Сложил почти 4 тысячи стихотворений. В 1916-м, будучи к тому моменту избранным управляющим Атакинской волости, участвовал в восстании против царских властей. Уехал в Китай и возвратился на родину только после установления советской власти.
Работал переводчиком во Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, воевал с басмачеством. В 1924 году вновь вернулся в КНР, где занимался на территории Кульджи организацией отправки назад, в СССР, беженцев-кыргызов. В 1936-м арестован. Расстрелян в 1937 (или 1938) году, точные дата и место смерти неизвестны. В 1955-м посмертно реабилитирован.
Родился журналист Юлиус Фучик
Родился 23 февраля 1903 года в Праге. Чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист.
Впервые приехал в Советский Союз в 1930-м в составе рабочей делегации. Делегация ехала по приглашению кооператива «Интергельпо» во Фрунзе переселенцами из Чехословакии.
Мы ехали в страну, о которой буржуазные сказочники рассказывали как о диком экзотическом государстве. Но мы попали в государство, темпы строительства которого значительно выше, чем в самых передовых, наицивилизованнейших странах капиталистического Запада.Из письма Юлиуса Фучика 1930 года в газете «Советская Киргизия»
Как депутат Фрунзенского городского совета, он интересуется планом строительства и благоустройства столицы, знакомится с жизнью всей республики. Все это давало ему возможность выступать на страницах чехословацкой печати с очерками об успехах кыргызского народа.
Вторую поездку в Среднюю Азию предпринял в 1935-м. Совершил путешествие в Иссык-Кульскую котловину по маршруту, который в 1856-1857 годах проделал знаменитый русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский.
Был убежденным антифашистом, а во время Второй мировой войны — деятелем Движения сопротивления. В апреле 1942-го арестован гестапо. Находясь в пражской тюрьме «Панкрац», написал свою самую известную книгу «Репортаж с петлей на шее».
Казнен в берлинской тюрьме «Плетцензее» на гильотине 8 сентября 1943 года.
Именем Юлиуса Фучика названы улицы во многих городах Советского Союза, в том числе и во Фрунзе. В Бишкеке его именем назван парк. В 15 километрах от Каракола находится пик Фучика.
Родился актер Вячеслав Казаков
Родился 23 февраля 1915 года в Киеве. Народный артист Киргизской ССР, выдающийся артист драмы.
Получил образование в Государственном институте театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). В 1935-м практически впервые в истории вуза весь курс поехал в далекую Киргизию создавать «свой» театр.
Во время войны добровольцем ушел в армию, а по окончании с отличием пехотного училища во Фрунзе отправлен на фронт. От Волги до Берлина прошел с боями офицер Казаков, награжден орденами, несколько раз ранен.
Более 40 лет проработал в Русском драматическом театре имени Надежды Крупской.
Умер 19 октября 1979 года.
Улица Бишкека названа именем Вячеслава Казакова. На доме, где он жил, установлен барельеф.
Родился художник-постановщик Муса Абдиев
Родился 23 февраля 1934 года. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.
На киностудии «Кыргызфильм» работает с 1959-го. Был художником по костюмам, ассистентом и постановщиком-декоратором, художником-постановщиком.
Работал на фильме Андрея Кончаловского «Первый учитель», на картине «Потомок белого барса» Толомуша Океева, с Геннадием Базаровым на нескольких лентах.
Художник-постановщик фильмов «Чингисхан» (США/Италия), «Джамбыл» (Казахстан) и других.
Умер 7 января 2024 года.
Родился кинорежиссер Артыкпай Суюндуков
Родился 23 февраля 1947 года.
Режиссер таких художественных фильмов, как «Среди людей» (совместно с Болотом Шамшиевым), «Сошлись дороги», «Плакальщица».
Снял более 20 документальных картин, среди которых «Зона покоя» и «Память о будущем», получивших призы на международных фестивалях.
Снялся в нескольких фильмах.
