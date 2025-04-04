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Экономика

Сотрудничество с Японией. На Иссык-Куле построят курортный комплекс CI Resort

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел встречу с представителями японских компаний, посвященную обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего экономического сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, включая возможности для инвестиций, развития туризма, сотрудничества в банковской сфере, медицине, энергетике и цифровой экономике.

Данияр Амангельдиев подчеркнул динамичный характер кыргызско-японских отношений, особо отметив значимость официального визита президента Садыра Жапарова в Японию в ноябре 2023 года.

В ходе встречи предметно обсуждался ход реализации ряда совместных проектов, среди которых:

• строительство круглогодичного курортного комплекса CI Resort на 300 жилых домов в этнокомплексе «Аалам Ордо» в Иссык-Кульской области, что станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры региона;

• внедрение передовой системы электронной резидентности (e-Residency) в Кыргызстане, открывающей иностранным инвесторам возможности дистанционной регистрации компаний, открытия банковских счетов и ведения бизнеса в режиме онлайн, что значительно упростит инвестиционный процесс;

• развитие современных платежных систем на основе QR-кодов, что будет способствовать повышению удобства и эффективности финансовых операций;

• реализация проектов в сфере здравоохранения, направленных на создание современных диагностических центров и подготовку квалифицированного медицинского персонала.

Первый зампред кабмина подтвердил готовность Кыргызстана к созданию максимально благоприятных условий для японских инвесторов, включая предоставление налоговых льгот, упрощение административных процедур и надежную защиту прав инвесторов.

Он подчеркнул, что Кыргызстан предлагает самый либеральный налоговый режим в Центральной Азии, выгодное географическое положение и благоприятную бизнес-среду.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324896/
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