Кыргызстан и Таджикистан стали самыми популярными направлениями у узбекистанцев в начале 2026 года. Об этом сообщает podrobno.uz.

По его данным, в январе 2026 года туристическая активность граждан Узбекистана заметно выросла: за рубеж выехали почти 590 тысяч человек. Согласно данным Нацкомстата, это на 6,9 процента больше, чем в январе прошлого года.

Безусловным лидером по числу визитов стал Кыргызстан, который посетили более 232 тысяч узбекистанцев.

В первую тройку также вошли соседние Таджикистан и Казахстан, принявшие 98,6 тысячи и 88 тысяч узбекистанцев соответственно. Высокая популярность этих направлений традиционно объясняется удобством логистики, родственными связями и активной приграничной торговлей.

Среди стран дальнего зарубежья наиболее заметный поток зафиксирован в Саудовскую Аравию — туда в первый месяц года отправились более 62,6 тысячи человек. Россия, Турция и ОАЭ также сохраняют свои позиции в списке ключевых направлений. Замыкают десятку самых востребованных стран Таиланд, Китай и Египет.