Общество

«История игрушек 5» и продолжение «Дома дракона»: новые трейлеры недели

Фото из интернета. Главный герой фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

В сети вышли трейлеры полнометражного продолжения «Острых козырьков», третьего сезона «Дома дракона» и «Истории игрушек 5».

«Дом дракона», третьего сезона

Вышел первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Дом Дракона», события которого происходят в Вестеросе за 200 лет до «Игры престолов». Железный трон все еще занимают потомки династии Таргариенов. В сериале рассказывают о том, что привело к внутренней гражданской войне — Танцу драконов. Премьера в июне.

«История игрушек 5»

Студия Pixar представила первый трейлер пятой части «Истории игрушек» о приключениях Базза Лайтера и Вуди. В новой части им предстоит столкнуться с новой угрозой — планшетом «ЛилиПад», который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает все больше ее времени. Премьера — 19 июня.

«Острые козырьки: Бессмертный человек»

Вышел трейлер полнометражных «Острых козырьков» с подзаголовком «Бессмертный» человек, продолжение одноименного сериала. События развернутся во время Второй мировой войны. Томми Шелби вынужден вернуться из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с самым разрушительным испытанием в жизни. В фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот. Премьера — в марте.

«Мумия» Ли Кронина

В сети опубликовали трейлер нового хоррора «Мумия» от режиссера Ли Кронина, автора «Восстание зловещих мертвецов» 2023 года.

Фильм расскажет историю журналиста, чья юная дочь бесследно исчезла в пустыне — восемь лет спустя разрушенная семья потрясена ее возвращением, и то, что должно было стать радостным воссоединением, превращается в настоящий кошмар. Премьера — 16 апреля.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362849/
просмотров: 292
