Общество

Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов

В городе Ош и Ошской области официально представлен новый руководитель Управления Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

19 февраля на совещании заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев представил руководителям территориальных учреждений и предприятий нового назначенного начальника Жоомарта Токтогулова.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев и мэр города Ош Жанар Акаев.

Глава области отметил, что для эффективной реализации государственной политики в регионах и точного исполнения поручений президента важно тесное сотрудничество, и пожелал новому руководителю успехов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362750/
просмотров: 443
