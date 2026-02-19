Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ

Создатели творческого контента могут потерять до четверти доходов к 2028 году из‑за искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, ЮНЕСКО представила новое издание глобального доклада, который фиксирует стремительные изменения в культурной сфере под воздействием цифровой трансформации, искусственного интеллекта, новых торговых потоков и растущих угроз свободе творчества. Исследование, основанное на данных из более 120 стран, показывает: без обновления культурной политики неравенство среди создателей творческого контента будет только усиливаться.

Несмотря на то, что культурные и креативные индустрии все чаще служат локомотивами экономического роста и устойчивого развития, инфраструктура, поддерживающая их, остается хрупкой. По данным доклада, 85 процентов стран включают культуру в национальные планы развития, однако лишь 56 процентов формулируют конкретные цели в этой сфере, что указывает на разрыв между декларациями и реальными действиями.

Мировая торговля товарами из сферы культуры удвоилась в 2023 году и достигла $254 миллиардов, причем почти половина экспорта приходится на развивающиеся страны. Однако их доля в торговле культурными услугами составляет лишь чуть более 20 процентов, что отражает растущее неравенство на фоне перехода рынков в цифровой формат.

Прямое государственное финансирование культуры в мире остается критически низким — менее 0,6 процента мирового ВВП — и продолжает сокращаться. Дополнительным барьером остается ограниченная мобильность художников: развитые страны поддерживают выезд своих творческих профессионалов в 96 процентах случаев, но лишь в 38 процентах случаев облегчают въезд деятелей культуры из развивающихся государств.

Доклад фиксирует глубокие структурные изменения, вызванные цифровизацией. Доля цифровых доходов в заработке создателей выросла с 17 процентов в 2018 году до 35 процентов сегодня. Однако вместе с этим усилилась нестабильность доходов и риски нарушения авторских прав.

Наиболее тревожный прогноз касается влияния генеративного ИИ: к 2028 году музыкальные авторы могут потерять до 24 процентов доходов, а создатели аудиовизуального контента — до 21 процента.

Разрыв в цифровых навыках остается значительным: базовые навыки есть у 67 процентов населения развитых стран и лишь у 28 процентов жителей развивающихся.

ЮНЕСКО также фиксирует рост угроз художественной свободе. Лишь 61 процент стран имеют независимые механизмы мониторинга нарушений в этой области. Политическая нестабильность, конфликты и вынужденное перемещение повышают риски для культурных работников. Новые вызовы создают цифровая слежка и алгоритмическая предвзятость.