14:25
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ

Фото с сайта news.un.org

Создатели творческого контента могут потерять до четверти доходов к 2028 году из‑за искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, ЮНЕСКО представила новое издание глобального доклада, который фиксирует стремительные изменения в культурной сфере под воздействием цифровой трансформации, искусственного интеллекта, новых торговых потоков и растущих угроз свободе творчества. Исследование, основанное на данных из более 120 стран, показывает: без обновления культурной политики неравенство среди создателей творческого контента будет только усиливаться.

Несмотря на то, что культурные и креативные индустрии все чаще служат локомотивами экономического роста и устойчивого развития, инфраструктура, поддерживающая их, остается хрупкой. По данным доклада, 85 процентов стран включают культуру в национальные планы развития, однако лишь 56 процентов формулируют конкретные цели в этой сфере, что указывает на разрыв между декларациями и реальными действиями.

Мировая торговля товарами из сферы культуры удвоилась в 2023 году и достигла $254 миллиардов, причем почти половина экспорта приходится на развивающиеся страны. Однако их доля в торговле культурными услугами составляет лишь чуть более 20 процентов, что отражает растущее неравенство на фоне перехода рынков в цифровой формат.

Прямое государственное финансирование культуры в мире остается критически низким — менее 0,6 процента мирового ВВП — и продолжает сокращаться. Дополнительным барьером остается ограниченная мобильность художников: развитые страны поддерживают выезд своих творческих профессионалов в 96 процентах случаев, но лишь в 38 процентах случаев облегчают въезд деятелей культуры из развивающихся государств.

Доклад фиксирует глубокие структурные изменения, вызванные цифровизацией. Доля цифровых доходов в заработке создателей выросла с 17 процентов в 2018 году до 35 процентов сегодня. Однако вместе с этим усилилась нестабильность доходов и риски нарушения авторских прав.

Наиболее тревожный прогноз касается влияния генеративного ИИ: к 2028 году музыкальные авторы могут потерять до 24 процентов доходов, а создатели аудиовизуального контента — до 21 процента.

Разрыв в цифровых навыках остается значительным: базовые навыки есть у 67 процентов населения развитых стран и лишь у 28 процентов жителей развивающихся.

ЮНЕСКО также фиксирует рост угроз художественной свободе. Лишь 61 процент стран имеют независимые механизмы мониторинга нарушений в этой области. Политическая нестабильность, конфликты и вынужденное перемещение повышают риски для культурных работников. Новые вызовы создают цифровая слежка и алгоритмическая предвзятость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362722/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
Ускорить процесс деколонизации призывает генсек ООН
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
Природный радиационный фон — главный источник облучения населения в мире
Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием
Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН
Почти 117 миллионов вынужденно перемещенных людей насчитывается в мире
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
14:24
Загрязнение выхлопными газами. В Бишкеке оштрафовали владельцев трех автомашин Загрязнение выхлопными газами. В Бишкеке оштрафовали вл...
14:21
В Чуйской области задержан подозреваемый в краже денег крестьянского хозяйства
14:17
Большие пробки из-за неработающего светофора на Жибек Жолу и Абдрахманова
14:15
В Соцфонде КР рассказали, как защищают пенсионные права мигрантов
14:13
В Южной Корее суд приговорил бывшего министра обороны к 30 годам тюрьмы